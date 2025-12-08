Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 37

Con la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, las personas productoras en la Ciudad de México mantendrán las zonas donde han sido construidas ollas de captación de agua pluvial para uso agrícola, informó el diputado federal Carlos Mirón.

En conferencia de prensa, destacó que la capital del país es un ejemplo a nivel estatal, pues a pesar de que en 2017 la entonces diputada del PAN Wendy González propuso la privatización de la gestión hídrica ante la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los gobiernos de izquierda lo han impedido, dijo.

Recalcó que la reforma propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va en contra de los grandes acaparadores del agua, y si bien en la capital no existe un caso como el del ex presidente Vicente Fox, que tiene diversas concesiones para gestionar más de 3 millones de metros cúbicos de agua en Guanajuato, los pequeños productores en zonas rurales de Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras, entre otros, mantienen ollas de captación de agua para el riego y sostenibilidad de ganados, las cuales “seguirán usando”.