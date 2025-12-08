Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 37
Con la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, las personas productoras en la Ciudad de México mantendrán las zonas donde han sido construidas ollas de captación de agua pluvial para uso agrícola, informó el diputado federal Carlos Mirón.
En conferencia de prensa, destacó que la capital del país es un ejemplo a nivel estatal, pues a pesar de que en 2017 la entonces diputada del PAN Wendy González propuso la privatización de la gestión hídrica ante la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los gobiernos de izquierda lo han impedido, dijo.
Recalcó que la reforma propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va en contra de los grandes acaparadores del agua, y si bien en la capital no existe un caso como el del ex presidente Vicente Fox, que tiene diversas concesiones para gestionar más de 3 millones de metros cúbicos de agua en Guanajuato, los pequeños productores en zonas rurales de Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras, entre otros, mantienen ollas de captación de agua para el riego y sostenibilidad de ganados, las cuales “seguirán usando”.
“No habrá modificación en las ollas de captación de agua pluvial en zonas agroindustriales de la ciudad, que todas las áreas productoras no tengan la más mínima preocupación.”
Comentó que la reforma se concatena con el proyecto hídrico de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre todo en materia de micro y macro medición para detectar la disminución de presión en determinadas zonas y combatir el llamado huachicol hídrico y fugas.
“La ciudad es la entidad más adelantada en la protección del agua como bien común”, resaltó.