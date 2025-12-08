Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 37

De octubre de 2024 a agosto de 2025, la Secretaría de Obras y Servicios identificó 376 grietas geológicas en 16 colonias de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, que provocan fracturas y hundimientos que afectan la infraestructura vial y espacios públicos.

Ante ello, la dependencia aseguró que inició la intervención de estos polígonos con la realización de obras de mitigación por medio de una técnica conocida como “cajón disipador de deformaciones”, que se aplica en la trayectoria de las grietas para evitar su expansión.

El primer espacio regenerado se ubica en Santa Martha Acatitla, donde se habilitó un pequeño jardín con juegos infantiles, y otros tres se encuentran en fase de diagnóstico en El Rosario y El Molino, en Iztapalapa, y en la colonia Del Mar, en Tláhuac.

Otras colonias afectadas por las grietas geológicas son: Agrícola Metropolitana, Miguel Hidalgo y Ojo de Agua, así como los pueblos de San Andrés Mixquic, San Juan Ixtayopan y Santiago Zapotitla.

La dependencia explicó que cuenta con un equipo de evaluación geológica que se encarga de la identificación y caracterización de procesos geológicos que inciden en el entorno urbano, que emplean técnicas topográficas, geofísicas y geotécnicas orientadas al diagnóstico y análisis integral del suelo, con el propósito de sustentar la planeación y ejecución de las obras.