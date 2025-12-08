Son intervenidas con una técnica desarrollada con apoyo de la UNAM
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 37
De octubre de 2024 a agosto de 2025, la Secretaría de Obras y Servicios identificó 376 grietas geológicas en 16 colonias de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, que provocan fracturas y hundimientos que afectan la infraestructura vial y espacios públicos.
Ante ello, la dependencia aseguró que inició la intervención de estos polígonos con la realización de obras de mitigación por medio de una técnica conocida como “cajón disipador de deformaciones”, que se aplica en la trayectoria de las grietas para evitar su expansión.
El primer espacio regenerado se ubica en Santa Martha Acatitla, donde se habilitó un pequeño jardín con juegos infantiles, y otros tres se encuentran en fase de diagnóstico en El Rosario y El Molino, en Iztapalapa, y en la colonia Del Mar, en Tláhuac.
Otras colonias afectadas por las grietas geológicas son: Agrícola Metropolitana, Miguel Hidalgo y Ojo de Agua, así como los pueblos de San Andrés Mixquic, San Juan Ixtayopan y Santiago Zapotitla.
La dependencia explicó que cuenta con un equipo de evaluación geológica que se encarga de la identificación y caracterización de procesos geológicos que inciden en el entorno urbano, que emplean técnicas topográficas, geofísicas y geotécnicas orientadas al diagnóstico y análisis integral del suelo, con el propósito de sustentar la planeación y ejecución de las obras.
Indicó que una vez que se identifica la grieta, se hace un diagnóstico para mitigarla mediante intervenciones puntuales de pequeña escala y alto impacto en algunos puntos específicos de la ciudad.
Esta estrategia, añadió, surgió de la necesidad de reconfigurar y redistribuir el espacio público afectado por el deterioro urbano asociado a procesos geológicos, inseguridad, insuficiencia de áreas verdes y la falta de espacios para la cohesión social.
Destacó que el cajón disipador de deformaciones es una técnica desarrollada con base en investigaciones y modelos numéricos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que permite reducir daños en las vialidades y espacios públicos afectados.
Recientemente, esta técnica se utilizó en la reparación de la grieta geológica que se formó a la altura del puente de La Concordia, en Iztapalapa, donde se construyó una caja disipadora a una profundidad de 1.5 metros para mantener la estabilidad de terreno, pues absorbe los movimientos del suelo y disminuye el riesgo de que continúe la oquedad.