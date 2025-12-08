Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 36
Cuatro de los primeros siete días de diciembre han sido de pérdidas económicas para el comercio establecido del Centro Histórico por ventas no realizadas, las cuales ascienden a alrededor de mil 500 millones de pesos, señaló el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López.
Lo anterior, detalló, debido al cierre de vialidades sin previo aviso ante la realización de mítines, visitas de políticos a Palacio Nacional y movilizaciones, como la de organizaciones de campesinos, que obligaron a autoridades a colocar bloques de concreto en las principales calles y avenidas que llevan al Zócalo.
En los días recientes, los locales se mantuvieron cerrados y algunos abrieron después de las 15 horas; otros, a pesar de que estuvieron abiertos, no tuvieron ventas, lo que representa pérdidas económicas en la temporada que es de mayor venta al tratarse de los festejos de Navidad y Año nuevo.
“El mensaje que la autoridad da al comercio formal es: ‘mejor sal a la calle y conviértete en ambulante’, porque son quienes están teniendo las ventajas de la temporada”, reprochó el dirigente de los comerciantes en pequeño.
Dijo que “existe una crisis de comunicación entre autoridades del gobierno capitalino y locatarios establecidos, que son un sector productivo que genera 170 mil empleos, y a pesar de ello no es tomado en cuenta”.
Anoche, el comercio informal se mantenía con carros de elotes y mercancía diversa colocada en pedazos de tela instaladas en el corredor peatonal de Madero y en la calle 15 de Septiembre, así como en el área libre que quedaba en el Zócalo luego de que el mayor espacio fue ocupado por mil carpas para la instalación de la romería de los artesanos indígenas.
Los comerciantes en pequeño señalaron que las afectaciones económicas han sido millonarias por las movilizaciones del 2 de octubre y 15 de noviembre pasados.
En tanto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México indicó que este año las marchas con actos violentos generaron un costo por protección superior a mil 56 millones de pesos anuales para las empresas ubicadas en los principales corredores de manifestaciones, particularmente en el trayecto del Ángel de la Independencia al Zócalo.