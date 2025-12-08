Elba Mónica Bravo

Cuatro de los primeros siete días de diciembre han sido de pérdidas económicas para el comercio establecido del Centro Histórico por ventas no realizadas, las cuales ascienden a alrededor de mil 500 millones de pesos, señaló el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López.

Lo anterior, detalló, debido al cierre de vialidades sin previo aviso ante la realización de mítines, visitas de políticos a Palacio Nacional y movilizaciones, como la de organizaciones de campesinos, que obligaron a autoridades a colocar bloques de concreto en las principales calles y avenidas que llevan al Zócalo.

En los días recientes, los locales se mantuvieron cerrados y algunos abrieron después de las 15 horas; otros, a pesar de que estuvieron abiertos, no tuvieron ventas, lo que representa pérdidas económicas en la temporada que es de mayor venta al tratarse de los festejos de Navidad y Año nuevo.

“El mensaje que la autoridad da al comercio formal es: ‘mejor sal a la calle y conviértete en ambulante’, porque son quienes están teniendo las ventajas de la temporada”, reprochó el dirigente de los comerciantes en pequeño.