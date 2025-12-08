De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 36

El pasado fin de semana, durante el operativo La Noche es de Todos, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México suspendieron una fiesta clandestina masiva en un inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón, donde fueron desalojadas 400 personas.

Personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) constató que el lugar –que tenía previsto un aforo de mil personas– no contaba con la autorización requerida y se expendían bebidas alcohólicas a menores de edad, por lo que ordenó su cierre inmediato para salvaguardar la integridad de las y los asistentes.

El operativo, que se realiza cada fin de semana para garantizar una vida nocturna segura y apegada a la normatividad, se extendió a otras seis alcaldías, donde tres personas fueron detenidas por quebrantamiento de sellos y se realizaron cuatro clausuras y siete suspensiones de bares y antros.