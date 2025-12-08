▲ A pesar de que la romería navideña de artesanos indígenas debió empezar el sábado, las carpas de los vendedores permanecían vacías debido al retraso en su instalación. Foto La Jornada

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 35

La habitual romería navideña que cada año se instala en estas fechas en Paseo de la Reforma por los integrantes del Movimiento de Artesanos Indígenas esta vez se trasladó al Zócalo, donde anoche, al cierre de la edición, continuaba a marchas forzadas la colocación de mil carpas, de tres por tres metros cuadrados cada una, para igual número de vendedores.

Un total de 25 filas de carpas con pico –unas de color blanco y otras guinda– y mesas plegables ocupan el Zócalo, las cuales se encuentran resguardadas por vallas metálicas de popotillo, así como por personal del gobierno capitalino y elementos de la Policía Auxiliar del Sector Orca adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Según los artesanos, la romería debió haber sido instalada desde el 6 de diciembre y el día 15 se retiraría, por lo que dijeron que buscarán que autoridades del gobierno capitalino “repongan los dos días de retraso” del comienzo de la romería.

Artesanos entrevistados indicaron que están listos para iniciar con la venta de ropa, cinturones, monederos, mochilas, servilletas, muñecas con ropa tejida a mano, adornos y plantas de nochebuena, así como ofrecer platillos y antojitos de la gastronomía de pueblos y barrios de la capital y los estados de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, por citar algunos.

Personal del gobierno ataviado con chaleco guinda dijo que desconocía si la romería empezaría este lunes; sin embargo, lo que sí aclararon es que sólo permanecerá 10 días a partir de su inauguración.