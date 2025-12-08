El gobierno les impidió instalarse en Reforma // No descartan hacer movilizaciones
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 35
La habitual romería navideña que cada año se instala en estas fechas en Paseo de la Reforma por los integrantes del Movimiento de Artesanos Indígenas esta vez se trasladó al Zócalo, donde anoche, al cierre de la edición, continuaba a marchas forzadas la colocación de mil carpas, de tres por tres metros cuadrados cada una, para igual número de vendedores.
Un total de 25 filas de carpas con pico –unas de color blanco y otras guinda– y mesas plegables ocupan el Zócalo, las cuales se encuentran resguardadas por vallas metálicas de popotillo, así como por personal del gobierno capitalino y elementos de la Policía Auxiliar del Sector Orca adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Según los artesanos, la romería debió haber sido instalada desde el 6 de diciembre y el día 15 se retiraría, por lo que dijeron que buscarán que autoridades del gobierno capitalino “repongan los dos días de retraso” del comienzo de la romería.
Artesanos entrevistados indicaron que están listos para iniciar con la venta de ropa, cinturones, monederos, mochilas, servilletas, muñecas con ropa tejida a mano, adornos y plantas de nochebuena, así como ofrecer platillos y antojitos de la gastronomía de pueblos y barrios de la capital y los estados de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, por citar algunos.
Personal del gobierno ataviado con chaleco guinda dijo que desconocía si la romería empezaría este lunes; sin embargo, lo que sí aclararon es que sólo permanecerá 10 días a partir de su inauguración.
Filemón Sánchez Pérez, uno de los representantes del Movimiento de Artesanos Indígenas, expresó su molestia porque hasta anoche les eliminaron 400 lugares; además, aún no se tenía el registro formal y tampoco se había hecho la entrega total de los gafetes, así como la autorización para la venta de algunos alimentos.
En ese tenor, no descartó la posibilidad de realizar manifestaciones en los días siguientes al señalar que está en contra de que la Secretaría de Gobierno no les haya permitido la instalación en Paseo de la Reforma como venía ocurriendo desde hace más de 10 años, del 6 de diciembre al 6 de enero.
Refrendó el rechazo de los artesanos indígenas a instalarse en el estacionamiento del teatro Blanquita, porque no cuenta con las condiciones para ofrecer los diversos productos; además, porque hay menor número de turistas nacionales e internacionales que visitan el lugar.
Tampoco es opción, dijo, un predio baldío en Reforma, porque es insuficiente para el número de artesanos, unos 2 mil 500 de diversas organizaciones.
Señaló que son decenas de artesanos que están en contra de instalarse en el Zócalo, por lo que insistirán en que se les reasigne un lugar en Paseo de la Reforma después de la primera quincena de diciembre, entre la fuente de la Diana Cazadora hasta el edificio de la Lotería Nacional.