“No nos bajaron”, precisa Paulo García
Manifiesta extrañeza por la decisión de la red social // Llama a que le regresen el nombre de usuario // “La oposición cree que triunfó”
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 35
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local manifestó su extrañeza luego de que la red social X justificó la suspensión de su cuenta por suplantación.
El vocero de la bancada, el diputado Paulo García, lamentó que X suspendiera la cuenta al dar entrada a denuncias masivas de usuarios ligados a la oposición, y dijo con ironía: “¡No sé cuántas bancadas de Morena hay en la Ciudad de México!”
Para recuperar el nombre de usuario, la empresa solicitó una declaración actual, fechada y firmada en papel membretado oficial de la bancada “que confirme que usted es un representante autorizado”.
Además, deben presentar una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno, así como una licencia de conducir o un pasaporte. “Los documentos deben ser claros, legibles para ser aceptados”, indica el mensaje enviado por la red social.
Hasta el momento se desconoce cuándo se podrá recuperar la cuenta @GPMorenaCdMex, mediante la cual se difunde información oficial sobre la labor legislativa de los morenistas.
Desnuda a medios
“No nos bajaron (la cuenta), sólo la suspendieron; para los grandes mártires de la oposición parece que fue su gran triunfo. Lo que sucedió fue un baneo a partir de las granjas de bots porque no hay elementos para decir que no somos la bancada de Morena.
“Además, esto desnuda una operación en medios de comunicación que trataron de instalar la idea de que se había bajado la cuenta por críticas a una dirigente del Prian (Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc); es absolutamente falso, lamentamos que la red social haya aceptado las mentiras, dijo, y llamó la atención cómo después se movieron en la misma idea de que la suspensión fue por difundir supuestas mentiras”.
En conferencia de prensa, García señaló la contrariedad de la oposición al lamentar actos de censura hacia periodistas, pero celebrar la suspensión de la cuenta de Morena, donde, dijeron, han publicado testimonios y pruebas de que funcionarios ligados a Rojo de la Vega y al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, movilizaron a decenas de comerciantes informales a la marcha de la generación Z.
Hizo un llamado a que regrese este espacio que “fue injustamente arrebatado para que nuestro movimiento pueda plantear sus puntos de opinión en redes sociales. Nos causa ruido que les moleste lo que publica la bancada porque se activaron todos y querían difundir la idea de que era por mentir, por amedrentar, y pusieron que estábamos suplantando identidad, que nos hacíamos pasar por gente que no éramos. Eso no es cierto”.