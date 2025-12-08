Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 35

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local manifestó su extrañeza luego de que la red social X justificó la suspensión de su cuenta por suplantación.

El vocero de la bancada, el diputado Paulo García, lamentó que X suspendiera la cuenta al dar entrada a denuncias masivas de usuarios ligados a la oposición, y dijo con ironía: “¡No sé cuántas bancadas de Morena hay en la Ciudad de México!”

Para recuperar el nombre de usuario, la empresa solicitó una declaración actual, fechada y firmada en papel membretado oficial de la bancada “que confirme que usted es un representante autorizado”.

Además, deben presentar una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno, así como una licencia de conducir o un pasaporte. “Los documentos deben ser claros, legibles para ser aceptados”, indica el mensaje enviado por la red social.

Hasta el momento se desconoce cuándo se podrá recuperar la cuenta @GPMorenaCdMex, mediante la cual se difunde información oficial sobre la labor legislativa de los morenistas.

Desnuda a medios

“No nos bajaron (la cuenta), sólo la suspendieron; para los grandes mártires de la oposición parece que fue su gran triunfo. Lo que sucedió fue un baneo a partir de las granjas de bots porque no hay elementos para decir que no somos la bancada de Morena.