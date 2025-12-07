E

n nuestra entrega anterior, señalamos que el concepto de extractivismo describe y analiza fenómenos como la extracción masiva de recursos naturales, la minería de datos, el turismo masivo, la apropiación de conocimientos y la construcción de infraestructura, entre otros. Dijimos también que, en la autodenominada Cuarta Transformación (4T), distinguimos cinco elementos que destacan en la continuidad extractivista: 1) la construcción de megaproyectos extractivos, energéticos o de infraestructura; 2) una nueva forma de indigenismo; 3) la utilización de militares y de la cultura del militarismo; 4) conexión con corporaciones ilegales, y 5) el uso de consultas a modo y programas sociales para legitimar el sacrificio de territorios y poblaciones en nombre del “bienestar nacional” (https://goo.su/lBunIbJ).

Si bien el extractivismo es un eslabón fundamental en el patrón de acumulación capitalista, es durante el neoliberalismo que los procesos de extracción que implican despojo y expoliación se aceleraron con la financiarización de la naturaleza. En este sentido, la continuidad extractiva en la 4T no sólo exhibe su apuesta por el sistema capitalista basado en la acumulación de poder y de riquezas, es decir, de dominación y explotación, sino que también la vincula directamente con el modelo neoliberal que tanto pregona combatir. Hay que insistir, como lo han hecho muchos especialistas en la materia, que tanto el capitalismo como los extractivismos son siempre caminos que eligen los grupos en el poder y no destinos inevitables.

Es precisamente esa continuidad extractivista la que ha confrontado a la 4T con importantes sectores del movimiento popular independiente, principalmente con pueblos originarios y campesinos, con organizaciones ambientalistas y también con científicos y académicos que siguen alertando sobre los peligros y consecuencias de continuar por esa ruta. Al respecto, vale consultar el informe de la Misión civil de observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya (construcción y uso de las vías del tren y desarrollos colaterales) en los estados de Quintana Roo y Campeche (tramos 5, 6 y 7) (https://goo.su/8HqjY).

Hay que recordar que en México, como en toda América Latina, uno de los pilares de la resistencia antineoliberal han sido precisamente los movimientos en defensa del territorio, que encontraron en los pueblos originarios al sujeto sociopolítico que encabezó esas luchas. En la iconografía de aquellos años y que todavía impacta nuestros días, quedaron grabadas las imágenes y banderas de pueblos afros, andinos, mapuches, aymaras, quechuas, guaraníes, mayas y de tantos otros que no sólo emergieron para criticar al capitalismo neoliberal, sino que también cuestionan los programas de las izquierdas tradicionales que mantienen fuera de sus idearios la contradicción capital-naturaleza. Si Mariátegui había tenido la agudeza de observar el “alma agraria” de los pueblos indios y plantearse así las formas particulares y concretas del socialismo en la región, los originarios emergieron con toda su potencia para hacer nuevos planteamientos en las alternativas, planteamientos que algunos enunciaron como “buen vivir” o que incluso reforzó las ideas de quienes venían abogando por un ecosocialismo.