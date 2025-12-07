D

el cambio estructural globalizador al estancamiento económico, el país presenta tasas de crecimiento económico muy bajas, del todo insatisfactorias en términos de empleo y acceso a los mínimos de bienestar considerados en México y el resto del mundo. No hablamos aquí de “coyuntura” ninguna, sino de una constante o una estructura: el no crecimiento de la economía.

De crisis en crisis, a partir de 1982, con una población en transición acelerada hacia la madurez demográfica, ni el país ni su Estado han sido capaces de afinar la mirada y enfocar sus empeños en favor de una economía sustentable y sostenible, en condiciones de apoyar la expansión del mercado laboral e impulsar políticas en favor de los más vulnerables y pobres. Reconocimiento sumario, punto de partida imprescindible para reflexionar sobre el presente y el futuro y debatir sobre la conveniencia y posibilidad de un cambio de rumbo, un renovado curso de nuestro desarrollo que nos permita crecer y redistribuir –ingresos, accesos y capacidades–.

Urge tener la disposición y la voluntad de revisar, con hondura y seriedad, nuestros proyectos político-ideológicos para, desde ahí, formular estrategias y políticas alternativas para una recuperación económica sostenible y unas formas de gobernanza que den lugar a un orden democrático durable e incluyente.

Caminaríamos así a una construcción que sume fuerzas, esfuerzos y voluntades destinados a propiciar mutaciones primordiales en una economía contrahecha, acosada por múltiples reclamos, siempre listos para tornarse un gran reclamo social; un amplio acuerdo político, democrático, tendría que ser, como eje y soporte. Tal es nuestra agenda de arranque.

Sin plataformas principistas como ésta, difícilmente podremos lograr, como sociedad y como Estado, inscribirnos en las corrientes de cambio estructural de nuevo signo que las nuevas cohortes globalistas buscan definir e instrumentar frente a un mundo de vuelcos vertiginosos.

Para demostrar, en los hechos y en la retórica, una creíble voluntad unificadora de defensa de la democracia, ningún gobierno podrá sostenerse legítimamente si no es capaz de crear las condiciones mínimas para un crecimiento compatible con una progresiva equidad y horizontes de igualdad social. Desde ahí será viable y creíble el rechazo a cualquier forma de violencia como método de gobierno y forma de apropiación de los frutos del crecimiento.

Los grupos criminales deben desmantelarse con acciones claras y prontas apegadas a la legalidad y comprometidas con la justicia. Sólo así obtendrán mayor legitimidad y credibilidad tanto los gobiernos y sus fuerzas políticas, como todo Estado cuya reforma implica voluntad política y convicciones democráticas, no remedos electoralistas. Estas prácticas de recuperación democrática y cívica tendrán que orientarse a construir una democracia constitucional que, de serlo, tiene que ser social para proteger a los ciudadanos “de la cuna a la tumba”, como postularan lord Beveridge y los laboristas británicos al iniciar la segunda posguerra.