Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 9

Ex funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y políticos que el año pasado apoyaron la candidatura presidencial de oposición están a punto de cumplir de manera preliminar con el requisito de celebrar 200 asambleas distritales (hasta ayer llevaban 198), aunque siguen lejos de cumplir con el rango mínimo de afiliación (256 mil 30 personas), al igual que el resto de aspirantes a registrar un nuevo partido político.

Dicho bloque, liderado por el ex secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo, pretende constituir el partido Somos México y acumula hasta ahora poco más de 130 mil afiliaciones. En tanto, Construyendo Solidaridad y Paz (vinculado a asociaciones religiosas), lleva 169 mil 962.A su vez, México Tiene Vida va al frente, con 187 mil 315, según el más reciente corte.