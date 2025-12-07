Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 9

Durante la instalación del Consejo Nacional del PAN que se llevó a cabo ayer, el dirigente nacional de ese partido, Jorge Romero Herrera, reiteró que la meta del blanquiazul es “sacar del poder al mal gobierno de Morena”, al tiempo que recalcó que se abrirán las candidaturas para los mejores perfiles, aunque no sean militantes panistas.

El dirigente panista sostuvo que “el principal atributo del PAN en estos momentos es defender a México frente al desastroso gobierno de la denominada transformación y a resurgir como Acción Nacional”. En ese tono, recalcó: “Si aspiras a una candidatura, levanta la mano. Decídete, anímate, no podemos perder el tiempo, regístrate y entre más hombres y mujeres haya en las calles, mejor le irá a Acción Nacional (...) Aspiramos a sacar a Morena del gobierno”.