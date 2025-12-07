Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 9

En un escenario de “caída libre” en la participación ciudadana en México, donde cada vez está más lejos el histórico nivel de 77.1 por ciento en la elección de 1994, consejeros y académicos dialogaron en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara sobre las maneras de atraer al grupo más apático: los jóvenes.

En una mesa, Javier Hurtado González, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y autor de obras sobre élites políticas, sostuvo que el sistema electoral es obsoleto para ese fin, pero también hay responsabilidad del sector educativo.

Es así que durante la más reciente elección presidencial, en 2024, el promedio nacional de asistencia a las urnas fue de 59.8 por ciento, aunque hay marcadas brechas, sobre todo en el ámbito local. La diferencia entre los más y menos entusiastas es de 38.3 puntos porcentuales, por ejemplo, de norte al sureste del país.

El doctor Hurtado hizo la mención a la “caída libre” y planteó la necesidad de discutir en factores específicos como la reglamentación del voto obligatorio (en México está en la Constitución pero no hay un marco sancionador).

Asimismo, advirtió sobre la persistencia en México de métodos arcáicos. “Es increíble cómo se vota. ¿En qué cabeza cabe poner una sábana (de resultados) afuera de las casillas. Por favor, eso es de la época del caldo ¿por qué no aplican voto electrónico?”, expresó frente a consejerías del INE.

De hecho tocó aspectos que este año, en la preparación de la primera elección judicial, fueron motivo de polémica al interior del INE, no sólo por la oposición y resistencia de los partidos a elementos como el voto digital, sino también por innovar en los espots oficiales, dirigidos sustancialmente a los jóvenes, utilizando redes sociales como TikTok, por ejemplo.

Uso de la tecnología

En otra sesión de la FIL, especialistas y funcionarios electorales expusieron que la población joven es la principal usuaria de tecnología de información y a la vez reporta los niveles más bajos de sufragio, según estudios –respectivamente– del INE y del Inegi.