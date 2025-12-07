Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 9
En un escenario de “caída libre” en la participación ciudadana en México, donde cada vez está más lejos el histórico nivel de 77.1 por ciento en la elección de 1994, consejeros y académicos dialogaron en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara sobre las maneras de atraer al grupo más apático: los jóvenes.
En una mesa, Javier Hurtado González, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y autor de obras sobre élites políticas, sostuvo que el sistema electoral es obsoleto para ese fin, pero también hay responsabilidad del sector educativo.
Es así que durante la más reciente elección presidencial, en 2024, el promedio nacional de asistencia a las urnas fue de 59.8 por ciento, aunque hay marcadas brechas, sobre todo en el ámbito local. La diferencia entre los más y menos entusiastas es de 38.3 puntos porcentuales, por ejemplo, de norte al sureste del país.
El doctor Hurtado hizo la mención a la “caída libre” y planteó la necesidad de discutir en factores específicos como la reglamentación del voto obligatorio (en México está en la Constitución pero no hay un marco sancionador).
Asimismo, advirtió sobre la persistencia en México de métodos arcáicos. “Es increíble cómo se vota. ¿En qué cabeza cabe poner una sábana (de resultados) afuera de las casillas. Por favor, eso es de la época del caldo ¿por qué no aplican voto electrónico?”, expresó frente a consejerías del INE.
De hecho tocó aspectos que este año, en la preparación de la primera elección judicial, fueron motivo de polémica al interior del INE, no sólo por la oposición y resistencia de los partidos a elementos como el voto digital, sino también por innovar en los espots oficiales, dirigidos sustancialmente a los jóvenes, utilizando redes sociales como TikTok, por ejemplo.
Uso de la tecnología
En otra sesión de la FIL, especialistas y funcionarios electorales expusieron que la población joven es la principal usuaria de tecnología de información y a la vez reporta los niveles más bajos de sufragio, según estudios –respectivamente– del INE y del Inegi.
“¿Cómo hacemos para que se emocionen con la democracia?, planteó Xóchitl Pimienta, profesora universitaria y coautora de este libro Conectados pero desinformados: Los retos de la participación ciudadana juvenil mexicana en la era digital, editado por el INE y el TEC de Monterrey.
También apuntó la problemática vinculada a saber diferenciar la información verídica de la falsa, pero sobre todo a la falta de materiales y estrategias atractivas.
“(Los jóvenes) no están desinteresados en la política, sino en la forma en que les comunicamos la política...Tenemos que entender el ecosistema mediático en el que están ellos. Si no los entendemos, estamos perdidos”, expresó.
A su vez, Dania Ravel y Arturo Castillo, consejeros del INE, advirtieron sobre los riesgos de la inteligencia artificial y las fake news en el contexto político electoral, por lo que resaltaron la necesidad de fortalecer la información difundida, pero que ésta sea de calidad.
Ravel puntualizó que la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información muestra que el grupo que más utilizó Internet fue el de 18 a 24 años, con conexión de 5.5 horas al día, mientras los estudios del INE indican que en el proceso 2023-2024 los niveles más bajos de participación fueron del grupo de entre 20 y 29 años.
“Si cruzamos ambos diagnósticos, la paradoja que plantea el libro queda clara: quienes más se conectan son los que menos votan”, pero eso no significa que estén desinteresados en asuntos públicos, sino tal vez desencantados con los partidos y con la clase política en general.