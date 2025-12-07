Afp

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 8

Londres. Un médico británico fue acusado de agredir sexualmente a 38 de sus pacientes, entre ellos un menor de 13 años, en hospitales del centro de Inglaterra, anunció la fiscalía.

Nathaniel Spencer, de 38 años, enfrenta cargos por “delitos sexuales graves cometidos contra pacientes mientras ejercía como médico”, indicó Ben Samples, fiscal adjunto en la región de West Midlands.

Estos actos habrían ocurrido entre 2017 y 2021 en el hospital Royal Stoke, en Stoke-on-Trent, y posteriormente en el hospital Russells Hall de Dudley, cerca de Birmingham, situados a unos 60 kilómetros de distancia.