Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 8

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que 2 mil 100 millones de personas en el mundo enfrentan dificultades económicas para cubrir la atención médica. De ellos, mil 600 millones viven en pobreza o enfrentarán la pobreza extrema a causa de los gastos de salud.

En el informe “Seguimiento de la cobertura sanitaria universal: informe de monitoreo global 2025”, difundido ayer, destaca que pese a los avances en la cobertura sanitaria universal, éstos no han sido suficientemente rápidos, lo que vulnera el derecho a la salud de millones de seres humanos.

Agrega que 55 por ciento del gasto en salud se destina a la compra de medicamentos, pero entre quienes enfrentan la pobreza “la presión es aún mucho mayor, ya que en promedio asignan 60 por ciento del gasto en salud a la compra de fármacos, lo que los obliga a sacrificar otras necesidades esenciales”.

El reporte, elaborado en colaboración con el Banco Mundial, también reconoce avances: entre 2000 y 2023 el Índice de Cobertura de Servicios se elevó de 54 a 71 puntos, lo que refleja un mayor acceso de la población a servicios esenciales de salud, mientras la proporción de personas que enfrentan problemas económicos por los gastos en la atención médica cayó de 34 a 26 por ciento.

No obstante, los organismos internacionales advierten que, sin una mayor celeridad en el acceso universal a los servicios de salud, la meta global de lograr la cobertura para 2030 no se podrá alcanzar, e incluso quedará lejos del objetivo.

“A este ritmo, una de cada cuatro personas seguirá en dificultades financieras al finalizar el periodo fijado para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, subraya el informe, en el que se señala que el gasto de bolsillo en servicios de salud también afecta a los segmentos poblacionales de ingresos no bajos, especialmente en países de renta media, donde se detectó que este grupo está creciendo.