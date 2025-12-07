Política
Tía de Fátima Bosch niega anomalías
 
Periódico La Jornada
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 7

“¡Son vaciladas! ¡Véanla, está preciosa!”, afirmó la titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Monica Fernández Balboa, al referirse a quienes han puesto en duda el triunfo de su sobrina, Fátima Bosch, en el certamen Miss Universo. En breve entrevista ayer, tras su llegada al mitin de la 4T en el Zócalo, descartó que las indagatorias contra el propietario de certámen, Raúl Rocha, por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, sea motivo de sospecha de la victoria de Bosch; además negó conocerlo. Interrogada por su viaje a Tailandia, donde se realizó el certamen, para apoyar a su sobrina, la funcionaria dijo que pidió licencia sin goce de sueldo al titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien es su jefe directo.

