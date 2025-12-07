Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 7

Senadores de la 4T consideraron relevante que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, se haya comprometido a elaborar el Plan Estratégico en Materia de Justicia y a instalar el Consejo Ciudadano de esa dependencia, algo que no se hizo en los últimos siete años.

“No es un asunto menor; equivale al Plan Nacional de Desarrollo”, comentó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza, quien recordó que por ley la fiscal Godoy debe presentar al Senado ese documento “al inicio de su gestión” para su aprobación. Desde su comparecencia en San Lázaro el pasado 3 de diciembre, antes de ser electa y rendir protesta como titular de la FGR, Godoy anticipó que presentaría ese plan “porque México exige un fiscalía que piense, planifique y actué con visión estratégica”.

El senador Inzunza, jurista y magistrado en retiro, aseveró en entrevista que se trata de un documento rector programático en el que se deberá proponer la ruta de impartición de justicia mediante un análisis fidedigno, tal como lo establece el artículo 88 de la ley que rige a la FGR, para analizar el estado que guarda la institución en la lucha que se ha dado en el país en la persecución de delitos.