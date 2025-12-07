Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 7
Senadores de la 4T consideraron relevante que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, se haya comprometido a elaborar el Plan Estratégico en Materia de Justicia y a instalar el Consejo Ciudadano de esa dependencia, algo que no se hizo en los últimos siete años.
“No es un asunto menor; equivale al Plan Nacional de Desarrollo”, comentó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza, quien recordó que por ley la fiscal Godoy debe presentar al Senado ese documento “al inicio de su gestión” para su aprobación. Desde su comparecencia en San Lázaro el pasado 3 de diciembre, antes de ser electa y rendir protesta como titular de la FGR, Godoy anticipó que presentaría ese plan “porque México exige un fiscalía que piense, planifique y actué con visión estratégica”.
El senador Inzunza, jurista y magistrado en retiro, aseveró en entrevista que se trata de un documento rector programático en el que se deberá proponer la ruta de impartición de justicia mediante un análisis fidedigno, tal como lo establece el artículo 88 de la ley que rige a la FGR, para analizar el estado que guarda la institución en la lucha que se ha dado en el país en la persecución de delitos.
“Los ilícitos tienen fenomenología distintas. Creo que la fiscal Godoy lo tiene muy claro; cuenta con la experiencia que consolidó en su paso por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la más compleja de todo el país”, comentó Inzunza. Consideró que Godoy debe asumir el papel de la FGR “como gran coordinadora nacional”, junto a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) que dirige Omar García Harfuch, sobre todo considerando que ésta tiene facultades de investigación de delitos, al igual que la Guardia Nacional.
Armonía entre FGR y SSPC
Enfatizó que sería muy importante “estructurar un plan nacional de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia en conjunto”, porque “antes caminaban separados, y los esfuerzos no se pueden dispersar”.
Explicó que la FGR y la SSPC requieren “una visión de integración, y coordinación”.
Por su parte, el senador del PT, Gonzalo Yañez, consideró que define a Godoy su intención de conformar el Consejo Ciudadano, como se lo exige la ley de la FGR, para transparentar la actuación de la dependencia, ya que es la única forma de abatir los delitos que más dañan la institucionalidad .