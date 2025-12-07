Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 6
Hermosillo, Son., En el séptimo aniversario del inicio de la Cuarta Transformación, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó la estrecha coordinación con el gobierno de México como un factor clave para el desarrollo de Sonora. Subrayó que este acompañamiento ha permitido consolidar proyectos estratégicos como el Plan Sonora de Energías Sostenibles y los Planes de Justicia para los Pueblos Originarios, en particular el de la etnia yaqui, además de fortalecer programas sociales que han impactado en rubros como vivienda, salud y educación. En ese marco, resaltó la presencia de sonorenses en la conmemoración realizada en el Zócalo capitalino, a la que calificó como un acto de unidad y respaldo ciudadano a un proyecto enfocado en la justicia social y el bienestar.
Durazo señaló que el apoyo federal se traduce en resultados concretos para el estado, como la puesta en marcha de la planta solar de Puerto Peñasco, la modernización del Puerto de Guaymas y su corredor seguro, así como la instalación del Centro de Diseño de Semiconductores y programas de formación internacional para estudiantes sonorenses. A ello se suma, dijo, un presupuesto histórico de 4 mil millones de pesos destinado a obra pública, con 502 acciones en los 72 municipios, alineadas a una visión de desarrollo sostenible y distribución responsable de los recursos. En otro plano, el mandatario felicitó a la presidenta Sheinbaum por el encuentro con los líderes de Estados Unidos y Canadá, al considerar que fortalece la posición internacional de México rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.