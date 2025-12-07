Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 6

Hermosillo, Son., En el séptimo aniversario del inicio de la Cuarta Transformación, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó la estrecha coordinación con el gobierno de México como un factor clave para el desarrollo de Sonora. Subrayó que este acompañamiento ha permitido consolidar proyectos estratégicos como el Plan Sonora de Energías Sostenibles y los Planes de Justicia para los Pueblos Originarios, en particular el de la etnia yaqui, además de fortalecer programas sociales que han impactado en rubros como vivienda, salud y educación. En ese marco, resaltó la presencia de sonorenses en la conmemoración realizada en el Zócalo capitalino, a la que calificó como un acto de unidad y respaldo ciudadano a un proyecto enfocado en la justicia social y el bienestar.