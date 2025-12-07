Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 5

Alrededor de 230 migrantes venezolanos que habitaban tres albergues en la capital fueron enviados en un vuelo humanitario a su país, mientras un número similar de extranjeros decidió permanecer en el campamento irregular ubicado en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, ante la desconfianza por el destino de la aeronave.

Migrantes que habitan este asentamiento –el único que sigue en pie– indicaron en entrevistas que rechazaron la propuesta de autoridades de la Ciudad de México porque temían ser retornados a Tapachula, Chiapas, ya que –consideraron– “no hay condiciones” para regresar en un vuelo a Venezuela. También dijeron que la mayoría de ellos tienen algún proceso vigente de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

De acuerdo con los migrantes, personal de la Coordinación de Movilidad Humana capitalina retomó hace dos semanas las acciones para persuadirlos de retirarse del campamento y abordar un avión con destino al país sudamericano.

Acompañados de policías, los integrantes de esta institución recorrieron varios ranchitos construidos con retazos de madera y también les ofrecieron trasladarlos a la embajada de Venezuela en México a obtener un salvoconducto, por el cual “no nos entregaron ningún documento y se quedó a resguardo” en la sede diplomática, señaló Johni, originario de ese país.