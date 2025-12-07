Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 4
Un día después de su primer encuentro con el mandatario estadunidense, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró convencida de que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) perdurará.
Al encabezar la celebración por los siete años de los gobiernos de la Cuarta Transformación, dedicó parte de su discurso a la relación con Washington, particularmente en el segundo periodo de Trump en la Casa Blanca.
En alusión a los amagos lanzados el miércoles pasado por el republicano, de dejar expirar el tratado comercial o elaborar uno nuevo, la jefa del Ejecutivo reviró: “en nuestra relación comercial, estoy convencida que (el acuerdo) se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”.
Ayer, ante miles de personas que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para ser partícipes del festejo oficial de la 4T, la mandataria remarcó que a lo largo de este año “hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente”.
En la principal plaza pública de México, la Presidenta trazó que otra parte importante en la relación bilateral con el vecino del norte es la seguridad.
En ese sentido, recordó que hace unos meses –durante la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio– se firmó un entendimiento en la materia que antepone varios principios: “respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada y colaboración sin subordinación”.
Asimismo, en un apretado resumen de logros de la transformación, enfatizó que el Congreso aprobó una reforma al artículo 40 constitucional para asentar que, “bajo ninguna circunstancia”, México aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero.
“En pocas palabras: ¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!”, aseveró la mandataria.
Sheinbaum también destacó la recuperación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el aumento de 13 por ciento al salario mínimo en 2026, lo que significa un crecimiento de 154 por ciento, al pasar de 88 pesos –cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República– a 315 pesos.
Resaltó la fortaleza del peso, que el viernes cerró en 18.18 unidades por dólar, la creación de 551 mil empleos formales este año, y que el índice de desempleo “es de los más bajos de todo el planeta”, con 2.6 por ciento.
“El modelo económico funciona y da resultados. Estamos demostrando todos los días que es posible el desarrollo con justicia social”.