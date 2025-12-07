Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 4

Un día después de su primer encuentro con el mandatario estadunidense, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró convencida de que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) perdurará.

Al encabezar la celebración por los siete años de los gobiernos de la Cuarta Transformación, dedicó parte de su discurso a la relación con Washington, particularmente en el segundo periodo de Trump en la Casa Blanca.

En alusión a los amagos lanzados el miércoles pasado por el republicano, de dejar expirar el tratado comercial o elaborar uno nuevo, la jefa del Ejecutivo reviró: “en nuestra relación comercial, estoy convencida que (el acuerdo) se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”.

Ayer, ante miles de personas que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para ser partícipes del festejo oficial de la 4T, la mandataria remarcó que a lo largo de este año “hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente”.

En la principal plaza pública de México, la Presidenta trazó que otra parte importante en la relación bilateral con el vecino del norte es la seguridad.

En ese sentido, recordó que hace unos meses –durante la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio– se firmó un entendimiento en la materia que antepone varios principios: “respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada y colaboración sin subordinación”.