Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 4
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó que concluyó sin incidentes el acto y confirmó que más de 600 mil personas se congregaron en el Zócalo y calles aledañas.
La dependencia agregó que asistieron ciudadanos “provenientes de todas las entidades del país y 16 alcaldías capitalinas”.
Agregó que como parte del operativo para garantizar la seguridad de los asistentes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local realizaron recorridos preventivos, monitoreo permanente de las cámaras de videovigilancia y acompañamiento a los contingentes que se dieron cita en el Centro Histórico.