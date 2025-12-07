De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 4

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó que concluyó sin incidentes el acto y confirmó que más de 600 mil personas se congregaron en el Zócalo y calles aledañas.

La dependencia agregó que asistieron ciudadanos “provenientes de todas las entidades del país y 16 alcaldías capitalinas”.