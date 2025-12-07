Fernando Camacho, Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3

El mitin encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desbordó las calles y avenidas cercanas al Zócalo capitalino, las cuales lucieron abarrotadas varias horas antes de que empezara el acto.

En las principales vialidades del Centro Histórico se dieron cita miles de personas de diversos estados, las cuales manifestaron su apoyo a la mandataria a través de consignas, mantas y pancartas, en un ambiente de fiesta que se dejó sentir desde el principio, con música y bailables.

Sobre avenida Juárez, a la altura de la Alameda, los asistentes caminaban rumbo a la Plaza de la Constitución, ondeando banderas de México mientras escuchaban el estruendo bullicioso de una banda tradicional oaxaqueña.

Marcaron el ambiente los gritos de los manifestantes que “presumieron” el estado o municipio de dónde venían. Al coro de “Tabasco, Tabasco”, otros respondían con “Michoacán” o “Ecatepec”.

Hasta los mismos simpatizantes de la Presidenta se sorprendieron con su capacidad de convocatoria. “No manches, hay muchísima gente”, exclamó una joven con expresión de asombro, del brazo de sus papás.

Se hicieron escuchar con fuerza las voces que subrayan con énfasis su voluntad de acudir a la marcha por voluntad personal. Una de ellas es la de Alejandro Campos, que llegó en motocicleta eléctrica desde el estado de México, y escribió en el reverso de su playera la frase “No soy acarreado”, con grandes letras rojas.