Política
Ver día anteriorDomingo 7 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/07. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Critican el mitin PRI y PAN/
A nterior
S iguiente
 
Critican el mitin PRI y PAN
 
Periódico La Jornada
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3

Poco después de terminado ayer el mitin en el Zócalo, partidos de oposición usaron el tema del estallido de un coche bomba en Michoacán para criticar la movilización morenista.

En sus redes sociales, el PRI emitió un mensaje en el que se leía: “Mientras en el Zócalo celebran quién sabe qué, en Coahuayana, Michoacán, estalló un coche bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria” y añadió que “el Plan Michoacán es un fracaso”.

A su vez, el PAN lanzó un mensaje en X en el que señaló: “Mientras el régimen presume en el Zócalo que ‘todo está bien’, la realidad en México es otra (...) la violencia sigue fuera de control”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto