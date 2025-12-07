Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3

Poco después de terminado ayer el mitin en el Zócalo, partidos de oposición usaron el tema del estallido de un coche bomba en Michoacán para criticar la movilización morenista.

En sus redes sociales, el PRI emitió un mensaje en el que se leía: “Mientras en el Zócalo celebran quién sabe qué, en Coahuayana, Michoacán, estalló un coche bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria” y añadió que “el Plan Michoacán es un fracaso”.