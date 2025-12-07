Sheinbaum afirma que el gobierno “ya no es instrumento de unos cuantos” // Rechaza realidad construida en redes
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3
Por más que haya “campañas sucias” y que los opositores tejan alianzas con el conservadurismo nacional y extranjero, “no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta”, expresó ayer Claudia Sheinbaum ante un pletórico Zócalo capitalino. El gobierno, sostuvo, “ya no es instrumento de unos cuantos”.
Nosotros, afirmó, “tenemos principios y una historia patria que nos enseña que cuando las causas son justas y los valores firmes, cuando hay pueblo consciente, la razón y la justicia siempre prevalecen”, señaló entre gritos de “¡Presidenta, Presidenta!” y “¡no estás sola!”
A siete años de la llegada al poder de la Cuarta Transformación, Sheinbaum resaltó que ésta es humanista. “No creemos en el poder del dinero y no nos arrodillamos frente a los poderosos; creemos en un México de libertades, soberano, de justicia verdadera, donde el que manda es el pueblo”.
Frente a unas 600 mil personas –según reveló–, la mandataria respondió a quienes han emprendido una campaña contra su gobierno. Hizo énfasis en que los jóvenes están con la 4T, a pesar de que sus detractores digan lo contrario.
Arropada por su gabinete y gobernadores de la 4T, ensalzó el renacimiento de México con Andrés Manuel López Obrador: “pasamos de un país gobernado por una oligarquía, donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían dueños de México, a una verdadera democracia, donde el gobierno trabaja para todas y todos, especialmente para quien más lo necesita”.
Reconoció que el cambio ha generado resistencias y hay “quienes no han entendido” que ya no condonan impuestos, ni podemos regresar “al tiempo cuando la justicia se repartía selectivamente”.
Sheinbaum insistió que en los meses recientes “nuestros adversarios políticos se han dedicado a construir realidades virtuales en las redes sociales, en las columnas de opinión, que nada tienen qué ver con el momento de transformación que vive México”, y citó que “una de las mentiras más socorridas y recientes es que México es cada vez menos democrático.
“Se olvidan que en el periodo neoliberal vivimos el fraude electoral de 1988 contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el de- safuero de López Obrador, el fraude electoral de 2006 y la compra masiva de votos en 2012.”
También se olvidan, añadió, que en 1994 Ernesto Zedillo “cambió de un plumazo a toda la Corte y nombró a una para su conveniencia”.
Rechazó que el gobierno sea represor, no haya libertad de expresión, que no se apoye a los jóvenes o que los gobiernos de la 4T estén vinculados con grupos delincuenciales. “Fueron ellos los que iniciaron una supuesta guerra contra el narco y pusieron al frente a (Genaro) García Luna, que hoy está preso en Estados Unidos”.
Agregó que en el periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto “los homicidios dolosos en México subieron 250 por ciento, mientras de 2018 a la fecha los homicidios se han reducido 34 por ciento.
Recordó que la 4T “nació como una ruptura con el viejo régimen” y enfatizó que el servidor público no está nunca por encima del pueblo, sino al servicio de él. “Nos guían los principios y legado de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Leona Vicario, Josefa Ortiz, Zapata, Villa, al igual que la máxima obradorista: “¡Por el bien de todos, primero los pobres!”