Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3

Por más que haya “campañas sucias” y que los opositores tejan alianzas con el conservadurismo nacional y extranjero, “no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta”, expresó ayer Claudia Sheinbaum ante un pletórico Zócalo capitalino. El gobierno, sostuvo, “ya no es instrumento de unos cuantos”.

Nosotros, afirmó, “tenemos principios y una historia patria que nos enseña que cuando las causas son justas y los valores firmes, cuando hay pueblo consciente, la razón y la justicia siempre prevalecen”, señaló entre gritos de “¡Presidenta, Presidenta!” y “¡no estás sola!”

A siete años de la llegada al poder de la Cuarta Transformación, Sheinbaum resaltó que ésta es humanista. “No creemos en el poder del dinero y no nos arrodillamos frente a los poderosos; creemos en un México de libertades, soberano, de justicia verdadera, donde el que manda es el pueblo”.

Frente a unas 600 mil personas –según reveló–, la mandataria respondió a quienes han emprendido una campaña contra su gobierno. Hizo énfasis en que los jóvenes están con la 4T, a pesar de que sus detractores digan lo contrario.

Arropada por su gabinete y gobernadores de la 4T, ensalzó el renacimiento de México con Andrés Manuel López Obrador: “pasamos de un país gobernado por una oligarquía, donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían dueños de México, a una verdadera democracia, donde el gobierno trabaja para todas y todos, especialmente para quien más lo necesita”.

Reconoció que el cambio ha generado resistencias y hay “quienes no han entendido” que ya no condonan impuestos, ni podemos regresar “al tiempo cuando la justicia se repartía selectivamente”.