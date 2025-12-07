▲ En invierno, la zona se transforma en uno de los mayores centros de esquí de Europa, con pistas que conectan Suiza e Italia y vistas privilegiadas del famoso pico. Foto Alia Lira Hartmann

uando se escucha de esta cadena montañosa, llegan a la mente imágenes de veloces esquiadores con zigzagueantes movimientos al descender. Aunque se vean sólo en una producción fílmica o documental, o bien durante la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno, no deja de sorprender los más de 100 kilómetros por hora que alcanzan.

Los alpes suizos guardan también incontables anécdotas, al igual que lamentables accidentes que han costado la vida a algunos esquiadores. Es un deporte caro que exige una considerable cuota de condición física. Suiza cuenta con escuelas de esquí donde se pueden tomar cursos para dominar la técnica. Para esto hay que pagar un pase, ya sea por día, por varios o por temporada; esto permite acceder a las montañas que incluye el uso de teleféricos.

La renta de equipo tiene un costo adicional. Sólo quien practica el esquí de manera regular suele contar con uno propio. La indumentaria es especial, con material resistente al agua. El hospedaje suele ser costoso, especialmente en la temporada alta de invierno. Aquí hay varias estaciones que cuentan con la infraestructura ideal, restaurantes que ofrecen bebidas calientes y gastronomía local.

Aprender a esquiar puede convertirse en un reto que al lograrse conlleva una experiencia que para muchos es una sensación de incomparable libertad, como volar sobre los esquís bajo el cielo azul sostenido por la blancura de la nieve en la montaña, todo enmarcado en un paisaje de verdes coníferas.

Si hay una montaña que domina esa actividad es el llamado Matterhorn alemán, Mont Cervin en francés y Monte Cervino en español; es considerada una de las cumbres más icónicas y fotografiadas del mundo con su silueta piramidal, casi perfecta; con sus 4 mil 478 metros de altura el pico es un emblema de Suiza.