ndia es un país de símbolos donde cada evento comporta significados que oculta la guerra de propaganda de “Occidente”. Más vale exponer la síntesis de 10 puntos de la visita histórica del zar Vlady Putin al primer ministro indio Narendra Modi (NM) del Hindustan Times (https://bit.ly/4iD4d9K), portavoz del partido Bharatiya Janata en el poder:

1) NM sentenció que India no era neutral, sino que se encontraba del lado de la paz en Ucrania; 2) Putin expresó que “Rusia e India mantienen relaciones en la esfera militar (sic), en el desarrollo del espacio, inteligencia artificial y otros rubros”; 3) “los dos líderes asistieron a la cumbre 23 (sic) de Rusia e India”; 4) ambos firmaron un memorándum de entendimiento en el sector portuario y de transporte marítimo; 5) “ambos países acordaron profundizar la cooperación en los corredores de transporte en el Corredor de Transporte Norte Sur (INSTC, por sus siglas en inglés), el Corredor Marítimo Oriental de Chennai-Vladivostok y la Ruta del mar Nórdico”; 6) NM asentó que “su prioridad común es elevar a nuevas alturas la asociación (sic) económica de Rusia e India”; 7) el impulso del turismo desde Rusia, por lo que NM anunció lanzar una visa electrónica turística de 30 días a los ciudadanos rusos; 8) “Putin hizo una declaración audaz en medio de la presión de Estados Unidos sobre India para que dejara de comprar petróleo a Rusia. Se mantendrán los “envíos ininterrumpidos” de combustible a India: “Rusia es un proveedor fiable de petróleo, gas, carbón y todo lo necesario para el desarrollo energético de India. Estamos dispuestos a continuar con los envíos ininterrumpidos de combustible para la economía india, que está creciendo rápidamente”; 9) NM anunció que han iniciado las discusiones para un acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Económica Euroasiática, y 10) Putin visitó Rajghat, donde colocó una ofrenda floral a Mahatma Gandhi.

A mi juicio, resalta la salida de Rusia al “mar caliente” del Océano Indico. No pasó desapercibida la postura de Irán, que mantiene óptimas relaciones con Rusia e India, al comentar que “Putin y Modi firman acuerdos monumentales para cimentar una asociación estratégica” (https://bit.ly/4iH1I6s). Tal acuerdo tendrá impactantes reverberaciones desde el golfo Pérsico –donde India mantiene una relevante migración– hasta Sudáfrica. Tampoco se puede soslayar que “Putin recalcó que Rusia e India están pasando gradualmente a utilizar sus monedas nacionales en las transacciones mutuas cuando “su participación en las transacciones comerciales ya alcanza el 96 por ciento”, recordando que se han establecido canales estables de cooperación crediticia, financiera e interbancaria”.