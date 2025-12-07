Visita histórica de Putin a India: ¿“asociación especialmente privilegiada” o “G-2”?
ndia es un país de símbolos donde cada evento comporta significados que oculta la guerra de propaganda de “Occidente”. Más vale exponer la síntesis de 10 puntos de la visita histórica del zar Vlady Putin al primer ministro indio Narendra Modi (NM) del Hindustan Times (https://bit.ly/4iD4d9K), portavoz del partido Bharatiya Janata en el poder:
1) NM sentenció que India no era neutral, sino que se encontraba del lado de la paz en Ucrania; 2) Putin expresó que “Rusia e India mantienen relaciones en la esfera militar (sic), en el desarrollo del espacio, inteligencia artificial y otros rubros”; 3) “los dos líderes asistieron a la cumbre 23 (sic) de Rusia e India”; 4) ambos firmaron un memorándum de entendimiento en el sector portuario y de transporte marítimo; 5) “ambos países acordaron profundizar la cooperación en los corredores de transporte en el Corredor de Transporte Norte Sur (INSTC, por sus siglas en inglés), el Corredor Marítimo Oriental de Chennai-Vladivostok y la Ruta del mar Nórdico”; 6) NM asentó que “su prioridad común es elevar a nuevas alturas la asociación (sic) económica de Rusia e India”; 7) el impulso del turismo desde Rusia, por lo que NM anunció lanzar una visa electrónica turística de 30 días a los ciudadanos rusos; 8) “Putin hizo una declaración audaz en medio de la presión de Estados Unidos sobre India para que dejara de comprar petróleo a Rusia. Se mantendrán los “envíos ininterrumpidos” de combustible a India: “Rusia es un proveedor fiable de petróleo, gas, carbón y todo lo necesario para el desarrollo energético de India. Estamos dispuestos a continuar con los envíos ininterrumpidos de combustible para la economía india, que está creciendo rápidamente”; 9) NM anunció que han iniciado las discusiones para un acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Económica Euroasiática, y 10) Putin visitó Rajghat, donde colocó una ofrenda floral a Mahatma Gandhi.
A mi juicio, resalta la salida de Rusia al “mar caliente” del Océano Indico. No pasó desapercibida la postura de Irán, que mantiene óptimas relaciones con Rusia e India, al comentar que “Putin y Modi firman acuerdos monumentales para cimentar una asociación estratégica” (https://bit.ly/4iH1I6s). Tal acuerdo tendrá impactantes reverberaciones desde el golfo Pérsico –donde India mantiene una relevante migración– hasta Sudáfrica. Tampoco se puede soslayar que “Putin recalcó que Rusia e India están pasando gradualmente a utilizar sus monedas nacionales en las transacciones mutuas cuando “su participación en las transacciones comerciales ya alcanza el 96 por ciento”, recordando que se han establecido canales estables de cooperación crediticia, financiera e interbancaria”.
Global Times, a diferencia del boicot de los multimedia occidentales, da el lugar histórico que le corresponde a la visita del zar Vlady Putin a India, donde el presidente ruso sentenció que “India y China son íntimos amigos” (https://bit.ly/48xUAoc). Quienes pernoctan en la caduca guerra fría se van a perder las nuevas jugadas geoestratégicas del postPokrovsk (v.gr. la derrota estratégica de la OTAN y la Unión Europea frente a Rusia). Según Press Trust of India, “Rusia e India dieron a conocer el viernes un plan quinquenal para reforzar su asociación económica y comercial frente al régimen de aranceles punitivos y sanciones de Washington”.
Permanece más vigente que nunca el concepto geoestratégico del RIC (Rusia/India/China) elaborado por el ex primer Yevgeny Primakov, en los peores momentos de pulverización de la ex Unión Soviética. Global Times recuerda la presencia simultánea de “Putin y Modi en Tianjin” durante la cumbre del SCO (Organización de Cooperación de Shanghái) que de facto propulsó un G-3 entre Pekín/Moscú/Delhi en medio de la dinámica irreversible hacia un mundo multipolar y policéntrico. En espera de la próxima visita en abril de Trump a China, ¿qué advendrá entre Rusia e India: “Asociación Especialmente Privilegiada” o “G-2”? Ambas. La dinámica del mundo se encamina a un nuevo orden tripolar y/o cuatripolar (https://bit.ly/4pmQKWl).
Facebook: AlfredoJalife
Telegram: https://t.me/AJalife
YouTube: @AlfredoJalifeR
Tiktok: ZM8KnkKQn/
Instagram: @alfredojalifer