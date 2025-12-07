Felicita a quienes apoyaron ayer en el Zócalo a la Presidenta

F

elicito al pueblo de México por llenar completamente el Zócalo, en forma pacífica, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto del séptimo aniversario de la 4T en México.

Diga lo que diga la ultraderecha opositora, ayer fuimos testigos de que sin importar su violencia, descalificaciones, campañas y discursos de odio, lo único que han provocado es que los mexicanos se desborden para apoyar a la Presidenta en la continuación de la transformación del país. Sigamos adelante. ¡Enhorabuena!

Raymundo Colín Chávez

Día de fiesta para la 4T

Fue impresionante la multitud que asistió ayer al Zócalo, constituida por personas de carne y hueso, y no bots en redes sociales.

Se vivió un día de fiesta, apoyo y convicciones, y se demostró la naturaleza del humanismo mexicano, con personas felices compartiendo su alegría.

Sigue escuchar las maromas de la oposición y de los prianistas para denostar al exitoso movimiento de la 4T.

Fernando Quiroz Nácar

Es momento de detener el imperialismo de Trump, señala

La nota de los corresponsales en Estados Unidos, David Brooks y Jim Cason, publicada ayer en La Jornada, revela el profundo cinismo imperialista del presidente Donald Trump en su “corolario” o enmienda para reafirmar la Doctrina Monroe, con el lema “América para los americanos”, que proclamó el presidente James Monroe en el congreso estadunidense el 2 de diciembre de 1823.

Dicha doctrina ha sido utilizada por Washington para justificar sus intervenciones militares y económicas en América Latina; también para proteger sus intereses políticos y profundizar su expansionismo.

La esquizofrenia hitleriana de Trump de restaurar, mantener y aumentar la primacía militar estadunidense es parte de una ideología radical de extrema derecha para continuar con su injerencismo y apoderarse de los recursos naturales de las naciones latinoamericanas libres y soberanas, incluido el petróleo, el gas y el oro. Muestra de ello es la acusación a la República Bolivariana de Venezuela de ser narcoterrorista para invadir su territorio, mientras continúan los ataques criminales del Comando Sur y las fuerzas armadas contra lanchas –24 hasta ahora–, además de la ejecución extrajudicial de 87 de sus tripulantes, sin prueba alguna de que fueran delicuentes.