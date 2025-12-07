Felicita a quienes apoyaron ayer en el Zócalo a la Presidenta
elicito al pueblo de México por llenar completamente el Zócalo, en forma pacífica, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto del séptimo aniversario de la 4T en México.
Diga lo que diga la ultraderecha opositora, ayer fuimos testigos de que sin importar su violencia, descalificaciones, campañas y discursos de odio, lo único que han provocado es que los mexicanos se desborden para apoyar a la Presidenta en la continuación de la transformación del país. Sigamos adelante. ¡Enhorabuena!
Raymundo Colín Chávez
Día de fiesta para la 4T
Fue impresionante la multitud que asistió ayer al Zócalo, constituida por personas de carne y hueso, y no bots en redes sociales.
Se vivió un día de fiesta, apoyo y convicciones, y se demostró la naturaleza del humanismo mexicano, con personas felices compartiendo su alegría.
Sigue escuchar las maromas de la oposición y de los prianistas para denostar al exitoso movimiento de la 4T.
Fernando Quiroz Nácar
Es momento de detener el imperialismo de Trump, señala
La nota de los corresponsales en Estados Unidos, David Brooks y Jim Cason, publicada ayer en La Jornada, revela el profundo cinismo imperialista del presidente Donald Trump en su “corolario” o enmienda para reafirmar la Doctrina Monroe, con el lema “América para los americanos”, que proclamó el presidente James Monroe en el congreso estadunidense el 2 de diciembre de 1823.
Dicha doctrina ha sido utilizada por Washington para justificar sus intervenciones militares y económicas en América Latina; también para proteger sus intereses políticos y profundizar su expansionismo.
La esquizofrenia hitleriana de Trump de restaurar, mantener y aumentar la primacía militar estadunidense es parte de una ideología radical de extrema derecha para continuar con su injerencismo y apoderarse de los recursos naturales de las naciones latinoamericanas libres y soberanas, incluido el petróleo, el gas y el oro. Muestra de ello es la acusación a la República Bolivariana de Venezuela de ser narcoterrorista para invadir su territorio, mientras continúan los ataques criminales del Comando Sur y las fuerzas armadas contra lanchas –24 hasta ahora–, además de la ejecución extrajudicial de 87 de sus tripulantes, sin prueba alguna de que fueran delicuentes.
¡Alto al terrorismo criminal imperialista de Trump!
Francisco Antonio Mercado Calderón
Invitaciones
Marcha por Palestina y en repudio a la complicidad con el genocidio israelí
Repudiamos tajantemente el cinismo con el que se ha manejado el diputado Pedro Haces Barba, vicecoordinador de operación política de Morena en la Cámara de Diputados, quien además de haber recibido en sus oficinas al gran rabino sefarfí sionista David Josef, incansable promotor y defensor del genocidio en Palestina, justifica su reprochable acto al declarar que “la Cámara de Diputados es la casa del pueblo”.
Como ciudadanos conscientes de lo que sucede en Palestina, le decimos a este supuesto representante nuestro, quien con su actuar demuestra que, al no tener compasión alguna por el sufrimiento infligido al pueblo palestino, carece de todo humanismo, que el rabino David Yosef es una persona non grata en nuestro país y que por ningún motivo reconocemos a Haces como representante del pueblo.
Los esperamos hoy, como todos los domingos, en el Ángel de la Independencia, para manifestarnos en contra de este tipo de actos y a favor de Palestina.
Iriana de la Vega, Guillermina Torres, Mónica Soto, Norma Mendoza, Silvia Ramos, Alberto Escalante, María Elena Chávez, Josefina Mena, Columba Jiménez, Pablo Moctezuma, Carlos Luna, Leonardo García, José Librado, Arturo Escobedo, Arturo Hurtado, Francisco Rosas, Javier Bautista, Jesús Machorro, Armando Martínez, Rogelio Rueda y Gilberto García
Se Buscan lectores
En esta oportunidad leeremos Tango satánico, de László Krasznahorkai. (Hasta la página 90). Anfitriona: Maestra Rosalba Olivares.
Jueves 11 de diciembre de 2025, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).
ID de reunión: 305 518 6688
Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK
Código de acceso: galatea24
Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.