Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 19

Doha . Qatar y Egipto, mediadores en el conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, pidieron ayer la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino y el despliegue de una fuerza internacional para aplicar plenamente el alto el fuego.

Durante una conferencia diplomática en el Doha Forum, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, señaló que “necesitamos desplegar esta fuerza lo antes posible sobre el terreno porque una de las partes, Israel, viola cada día el alto el fuego”.

Mohammed bin Abdulrahman al Thani, primer ministro catarí, señaló que “estamos en un momento crítico. No puede completarse una tregua a menos que se produzca una retirada total de las fuerzas israelíes y se restablezca la estabilidad en Gaza”.

Añadió que incluso la próxima fase debería ser “temporal” y que la paz en la región sólo podrá alcanzarse con el establecimiento de un Estado palestino, algo a lo que Tel Aviv se opone. “Resolver únicamente lo que ha ocurrido en Gaza, la catástrofe ocurrida en los últimos dos años, no es suficiente”, declaró.

“Este conflicto tiene una raíz y no sólo tiene que ver con Gaza”, expuso tras explicar que “se trata (también) de Cisjordania, de los derechos de los palestinos a tener su propio Estado. Esperamos trabajar con el gobierno estadunidense para lograr este objetivo.”

Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, que también participó en el foro, aseguró que las conversaciones sobre la fuerza multinacional siguen en curso y que aún quedan cuestiones por resolver en cuanto a su estructura de mando y los países que aportarían efectivos.