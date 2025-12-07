Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 19
Doha . Qatar y Egipto, mediadores en el conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, pidieron ayer la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino y el despliegue de una fuerza internacional para aplicar plenamente el alto el fuego.
Durante una conferencia diplomática en el Doha Forum, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, señaló que “necesitamos desplegar esta fuerza lo antes posible sobre el terreno porque una de las partes, Israel, viola cada día el alto el fuego”.
Mohammed bin Abdulrahman al Thani, primer ministro catarí, señaló que “estamos en un momento crítico. No puede completarse una tregua a menos que se produzca una retirada total de las fuerzas israelíes y se restablezca la estabilidad en Gaza”.
Añadió que incluso la próxima fase debería ser “temporal” y que la paz en la región sólo podrá alcanzarse con el establecimiento de un Estado palestino, algo a lo que Tel Aviv se opone. “Resolver únicamente lo que ha ocurrido en Gaza, la catástrofe ocurrida en los últimos dos años, no es suficiente”, declaró.
“Este conflicto tiene una raíz y no sólo tiene que ver con Gaza”, expuso tras explicar que “se trata (también) de Cisjordania, de los derechos de los palestinos a tener su propio Estado. Esperamos trabajar con el gobierno estadunidense para lograr este objetivo.”
Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, que también participó en el foro, aseguró que las conversaciones sobre la fuerza multinacional siguen en curso y que aún quedan cuestiones por resolver en cuanto a su estructura de mando y los países que aportarían efectivos.
El primer objetivo, indicó Fidan, “debería ser separar a los palestinos de los israelíes”, al tiempo que Abdelatty secundó la idea y pidió que la seguridad internacional se desplegara a lo largo de “la línea amarilla con el fin de verificar y supervisar” la tregua.
Hamas declaró que “nuestras armas están vinculadas con la existencia de la ocupación y la agresión (israelí)”, afirmó en un comunicado Jalil al Hayya, jefe negociador de Hamas y responsable del movimiento islamita en el enclave palestino. “Si la ocupación termina, estas armas serán colocadas bajo la autoridad del Estado”, agregó.
En un comunicado conjunto, ocho países árabes y asiáticos (Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto) criticaron la intención de Israel de reabrir el paso de Rafah sólo como vía de salida, lo que la cancillería de la Autoridad Nacional Palestina acogió “con satisfacción”.
El canciller federal alemán, Friedrich Merz, visitó por primera vez Israel tras pedir a las autoridades israelíes que abandonen sus intentos de anexar Cisjordania.
“Queremos ayudar a sentar las bases de un nuevo orden en todo Oriente Próximo y debe ser un orden en el que israelíes, palestinos y sus vecinos árabes, como ya he dicho, puedan vivir verdaderamente en paz, libertad, seguridad y dignidad duraderas”, sostuvo Merz tras la reunión con el rey Abdallah II de Jordania.