Reuters, Ap, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 18

Kiev. Un ataque ruso a gran escala con aviones no tripulados y misiles dañó instalaciones eléctricas en ocho regiones ucranias, lo que provocó apagones y obligó a las centrales nucleares a reducir su producción, informaron ayer fuentes oficiales y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA).

El ministerio de desarrollo de comunidades y territorios ucranio reportó que la ofensiva tuvo como objetivo instalaciones de generación de electricidad y calor en las regiones de Chérnigov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipropetrovsk.

“Las instalaciones portuarias en Odesa también han sido atacadas: parte de la infraestructura ha sido desenergizada y los operadores han cambiado a la energía de reserva de los generadores”, indicó la cartera.

La defensa de Rusia confirmó que disparó 653 aviones no tripulados y 51 misiles en el ataque de gran alcance, lo que activó las alarmas antiaéreas en todo el país, coincidiendo con la celebración del día de las fuerzas armadas ucranias.

El ejército ucranio sostuvo que derribó 585 drones y 30 misiles, sin dar más detalles del resto de las aeronaves.