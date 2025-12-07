Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 18
Kiev. Un ataque ruso a gran escala con aviones no tripulados y misiles dañó instalaciones eléctricas en ocho regiones ucranias, lo que provocó apagones y obligó a las centrales nucleares a reducir su producción, informaron ayer fuentes oficiales y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA).
El ministerio de desarrollo de comunidades y territorios ucranio reportó que la ofensiva tuvo como objetivo instalaciones de generación de electricidad y calor en las regiones de Chérnigov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipropetrovsk.
“Las instalaciones portuarias en Odesa también han sido atacadas: parte de la infraestructura ha sido desenergizada y los operadores han cambiado a la energía de reserva de los generadores”, indicó la cartera.
La defensa de Rusia confirmó que disparó 653 aviones no tripulados y 51 misiles en el ataque de gran alcance, lo que activó las alarmas antiaéreas en todo el país, coincidiendo con la celebración del día de las fuerzas armadas ucranias.
El ejército ucranio sostuvo que derribó 585 drones y 30 misiles, sin dar más detalles del resto de las aeronaves.
Harán reparaciones en Chernobyl
El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, precisó que el nuevo sarcófago de Chernobyl perdió su “función principal de contención” a raíz de un ataque en febrero, pero subrayó que no presenta “daños permanentes”; además, recordó que el año que viene, y gracias al respaldo del apoyo del banco europeo de reconstrucción y desarrollo, Chernobyl comenzará reparaciones temporales adicionales.
Delegados ucranios y estadunidenses celebraron en Miami su tercer día consecutivo de conversaciones sobre el plan del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto bélico, y al cierre de esta edición no se reportaron avances.
El mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, afirmó que mantuvo una conversación telefónica “muy sustancial y constructiva” con el enviado especial del magnate, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner.