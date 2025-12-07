Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 18

Madrid. En Andalucía, más de 2 mil 300 mujeres sufrieron un fallo en las pruebas de cáncer de mama a las que fueron sometidas y, además, hubo un intento fallido de ocultar la información e, incluso, de manipularla, como han denunciado algunas asociaciones de afectadas.

En Madrid, en un hospital público de Torrejón de Ardoz, pero administrado por una empresa privada, se filtró un audio en el que el máximo responsable de su gestión instaba veladamente a los directivos a dar más peso a los criterios económicos que a los sanitarios en la atención a los pacientes, llegando incluso a retrasar las listas de espera.

Estos escándalos coinciden con dos gobiernos de la derecha en ambas comunidades autónomas, donde el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, lo que generó malestar social e indignación.

En el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía, la más poblada del país, gobierna desde el año 2019 el derechista Juan Manuel Moreno Bonilla, quien rompió con una etapa ininterrumpida de más de tres décadas de gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Desde su llegada al poder, se han denunciado varios casos sobre cambios en la gestión de la sanidad pública, pero el más reciente provocó que miles de personas protestaran en las calles: se denunció que más de 4 mil mujeres sufrieron un fallo del sistema de pruebas de cáncer de mama, con el riesgo que eso supuso para su salud.

Después de varias investigaciones, tanto por parte de los tribunales como de los mecanismos de la administración, se confirmó la falla, se identificaron y contabilizaron las pacientes afectadas –2 mil 317– y se aclaró la supuesta “desaparición de pruebas médicas”, tal y como denunció la organización Amama Andalucía, pero que la fiscalía de Sevilla descartó y archivó por falta de indicios claros.

Entre los 2 mil 300 casos reportados, al menos 230 mujeres desarrollaron cáncer y tres fallecieron, según el último recuento, aún provisional, de Manuel Jiménez, abogado de Amama Andalucía.

El propio Moreno Bonilla reconoció la cifra de afectadas y anunció algunos cambios en el sistema de detección precoz del cáncer de mama, además de forzar la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, que era la máxima responsable del sistema cuando se registró la falla, que ha provocado retrasos en los tratamientos médicos y operaciones quirúrgicas urgentes.

Anabel Cano es una de las cientos de mujeres que desarrollaron cáncer de mama durante meses sin saberlo, debido a la falta de seguimiento tras realizarse una mamografía de detección en la región española de Andalucía, señaló Afp.

“A mí me han operado casi un año después, y si me lo hubieran hecho un año antes (...) a lo mejor no hubiera llegado donde estoy ahora”, relató esta ex empleada doméstica de 52 años, que tuvo que someterse a una mastectomía y ahora sólo tiene un pecho.