Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 17
Doha. La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró ayer que Estados Unidos sigue siendo “el mayor aliado” de Europa, un día después de que Washington anunció su nueva estrategia de seguridad nacional.
“Por supuesto, hay muchas críticas, pero creo que algunas también son ciertas”, dijo Kallas en el Doha Forum , que se celebra en Qatar.
Su declaración es en respuesta a la publicación, este viernes, de un documento que redefine la estrategia de seguridad nacional de Washington, y que resucita la Doctrina Monroe, como publicó @lajornadaonline en https://shorturl.at/BSFhJ.
El documento anticipa la “desaparición de la civilización” europea y aboga por la lucha contra las “migraciones masivas” y la restauración del “predominio estadunidense en América Latina”.
En el informe, Washington critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la UE, especialmente en materia de migración.
"Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado (...) No siempre hemos coincidido en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue ahí. Somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos", indicó la funcionaria.
Falta de confianza
Kallas señaló que Europa “ha subestimado su propio poder frente a Rusia. Deberíamos tener más confianza en nosotros mismos”. Resaltó que a “Estados Unidos también le interesa que Europa perdure y que sigamos siendo aliados”.
La administración del presidente Donald Trump considera en su nueva doctrina exterior que Europa enfrenta un “borrado” de la “civilización europea” como consecuencia de sus políticas migratorias, de la baja tasa de natalidad y de la pérdida de las identidades nacionales. “Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos”, reza el texto.
Asimismo, dice que el distanciamiento entre Europa y Rusia es el mejor ejemplo de la “falta de autoestima” que ahora mismo afecta al continente.