Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 17

Doha. La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró ayer que Estados Unidos sigue siendo “el mayor aliado” de Europa, un día después de que Washington anunció su nueva estrategia de seguridad nacional.

“Por supuesto, hay muchas críticas, pero creo que algunas también son ciertas”, dijo Kallas en el Doha Forum , que se celebra en Qatar.

Su declaración es en respuesta a la publicación, este viernes, de un documento que redefine la estrategia de seguridad nacional de Washington, y que resucita la Doctrina Monroe, como publicó @lajornadaonline en https://shorturl.at/BSFhJ.

El documento anticipa la “desaparición de la civilización” europea y aboga por la lucha contra las “migraciones masivas” y la restauración del “predominio estadunidense en América Latina”.

En el informe, Washington critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la UE, especialmente en materia de migración.