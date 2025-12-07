De la Redacción

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 17

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este fin de semana que la tripulación del buque Cutter Munro incautó nueve toneladas de cocaína, en lo que describió como “la mayor interdicción en altamar en más de 18 años”. En un mensaje en X, la Guardia Costera precisó que con la Operación Viper “ha acelerado las operaciones antinarcóticos en todo el Pacífico oriental y ha obtenido resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas. Nuestra fuerza de combate marítimo lidera las operaciones de interdicción de drogas de Estados Unidos, protege la patria y mantiene las drogas mortales fuera de las comunidades estadunidenses. Aquí es donde comienza la defensa de Estados Unidos”. No puntualizó en que parte del Pacífico oriental se efectuó el decomiso, ni tampoco si hubo detenidos.