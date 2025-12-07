El candidato apoyado por Estados Unidos se impone en el recuento por 20 mil votos sobre su rival más cercano; oficialismo pide la nulidad del proceso
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 17
Tegucigalpa. Nasry Asfura, el candidato presidencial conservador respaldado por el presidente estadunidense, Donald Trump, mantenía ayer una ventaja mínima mientras el recuento de votos continuaba, y la contienda seguía demasiado reñida para declarar un ganador en los comicios celebrados hace una semana en Honduras.
Con 88 por ciento de los votos escrutados, Asfura, del Partido Nacional (PN), obtenía 40.19 por ciento, unos 20 mil sufragios por delante de su rival también conservador y anticomunista, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que alcanzaba 39.49 por ciento, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Rixi Moncada, del partido izquierdista gobernante Libre, se mantenía muy rezagada en tercer lugar, con 19.30 por puntos.
Un 14 por ciento de las papeletas presentaban inconsistencias, según las autoridades, y serían revisadas.
Los veedores electorales de la Organización de Estados Americanos pidieron “agilizar” el escrutinio de las elecciones presidenciales, en medio de denuncias de fraude que llevaron a Libre a pedir la nulidad de la contienda, aunque tiene pocas posibilidades de lograr que se convoque a nuevos comicios en virtud de que el CNE está integrado por delegados de tres partidos, y lo domina la derecha.
Atentos en Washington
La contienda ha recibido mucha atención por parte de Washington. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, escribió en las redes sociales el jueves por la noche: “Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras”.
Trump intervino directamente en la contienda, primero respaldando a Asfura, de 67 años, antes de las elecciones, y posteriormente al alegar fraude electoral sin presentar ninguna prueba.
El mandato de Asfura como alcalde de Tegucigalpa (2014-2022) estuvo marcado por una serie de acusaciones de corrupción.
El apoyo de Trump a Asfura, según los expertos, se enmarca en su estrategia para consolidar un bloque conservador en América Latina, desde Nayib Bukele en El Salvador hasta Javier Milei en Argentina.
Días antes de la votación, Trump también anunció que indultaría al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos tras ser declarado culpable de narcotráfico y cargos relacionados con armas.
Para Cuba, “una farsa”
El indulto, que fue otorgado por Trump el lunes pasado, fue condenado ayer por Cuba, que lo calificó como una “una farsa”.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló en X que Washington “pretende justificar su costoso despliegue naval extraordinario en el mar Caribe y la amenaza de agresión militar para derrocar al legítimo gobierno de Venezuela”.
Añadió que esta decisión “pone al descubierto la complicidad” del gobierno estadunidense y sus agencias “con el vasto mercado de estupefacientes que cobra la vida de cientos de miles de personas en su propio país”.
La liberacion de Hernández, del PN de Asfura, ocurrió cuando Estados Unidos realiza una ofensiva militar contra presuntos narcotraficantes en América Latina, que ha resultado en más de 80 muertes en ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.
Las calles de la capital, Tegucigalpa, permanecieron ayer tranquilas, mientras los trabajadores electorales de todo el país continuaban el recuento manual de votos.
En Honduras, el presidente se elige en una sola vuelta. El candidato con más votos gana, incluso si la diferencia es mínima o no alcanza la mayoría absoluta.