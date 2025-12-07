Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 17

Tegucigalpa. Nasry Asfura, el candidato presidencial conservador respaldado por el presidente estadunidense, Donald Trump, mantenía ayer una ventaja mínima mientras el recuento de votos continuaba, y la contienda seguía demasiado reñida para declarar un ganador en los comicios celebrados hace una semana en Honduras.

Con 88 por ciento de los votos escrutados, Asfura, del Partido Nacional (PN), obtenía 40.19 por ciento, unos 20 mil sufragios por delante de su rival también conservador y anticomunista, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que alcanzaba 39.49 por ciento, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Rixi Moncada, del partido izquierdista gobernante Libre, se mantenía muy rezagada en tercer lugar, con 19.30 por puntos.

Un 14 por ciento de las papeletas presentaban inconsistencias, según las autoridades, y serían revisadas.

Los veedores electorales de la Organización de Estados Americanos pidieron “agilizar” el escrutinio de las elecciones presidenciales, en medio de denuncias de fraude que llevaron a Libre a pedir la nulidad de la contienda, aunque tiene pocas posibilidades de lograr que se convoque a nuevos comicios en virtud de que el CNE está integrado por delegados de tres partidos, y lo domina la derecha.

Atentos en Washington

La contienda ha recibido mucha atención por parte de Washington. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, escribió en las redes sociales el jueves por la noche: “Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras”.

Trump intervino directamente en la contienda, primero respaldando a Asfura, de 67 años, antes de las elecciones, y posteriormente al alegar fraude electoral sin presentar ninguna prueba.

El mandato de Asfura como alcalde de Tegucigalpa (2014-2022) estuvo marcado por una serie de acusaciones de corrupción.