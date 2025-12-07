Ap

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 16

Washington. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo ayer que el Pentágono “no se distraerá con la construcción de la democracia, el intervencionismo, las guerras indefinidas, (y) el cambio de régimen”, al defender la ofensiva contra lanchas que, sin pruebas, asegura transportaban drogas en el Caribe y Pacífico, y resaltó que el presidente Donald Trump tiene el poder de tomar medidas militares “como considere conveniente” para defender a Estados Unidos.

Hegseth desestimó las críticas a 22 ataques que han dejado 87 muertes, al compararlos con la guerra lanzada contra el “terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Si trabajas para una organización terrorista designada y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos. Que no quepa duda alguna”, insistió al participar en un foro en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, en California.

“El presidente Trump puede y tomará medidas militares decisivas cuando lo considere oportuno para defender los intereses de nuestra nación. Que ningún país del mundo lo dude ni por un instante”, aseveró.

El “heredero” de Reagan

