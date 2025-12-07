Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 16

Caracas. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró ayer que ante la amenaza del gobierno de Estados Unidos de atacar militarmente a la república bolivariana, al pueblo no le espera otra cosa sino una gran victoria.

“Venimos de cuatro meses intensos de amenazas, de terrorismo sicológico contra el pueblo, y aun así este pueblo se ha levantado en cada situación, en cada momento, sin temor, sin pesimismo, por el contrario, lo ha hecho con una convicción total de que vamos por el camino correcto”, afirmó durante el acto de juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales (CCBI, estructuras que conforman las nuevas bases del partido de la revolución).

Cabello advirtió a quienes planean agredir a Venezuela para provocar un cambio de régimen, que en el país el liderazgo político encabezado por el presidente Nicolás Maduro ha procurado prepararse para el paso de la lucha no armada a la lucha armada, así que no se encontrarán un país desprevenido. También aseguró que, de atreverse a una intervención militar, deben tener muy claro que “no será una cosa de 48 horas o tres días o un mes”. Y remató: “Si no se meten con nosotros, perfecto. Si se meten con nosotros, pues aquí estamos”.

Se ha entrenado a 5 mil 600 combatientes

Ayer se llevó a cabo el acto de juramentación y condecoración del Contingente Septiembre 2025 del personal de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el Fuerte Tiuna, principal complejo militar de Caracas.

Durante la actividad, el comandante del Batallón de Custodia Nº 3, Gabriel Alejandro Rendón Vilches, informó que 5 mil 600 combatientes han sido entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria “en perfecta fusión policial-militar-popular de hombres y mujeres que demostrarán al mundo entero que Venezuela se respeta”. Además, señaló que por ninguna circunstancia permitirán “la invasión de ningún imperio” en el territorio venezolano.

La GHP es la escolta oficial del presidente de la República y la DGCIM se encarga de operaciones especiales de respuesta a amenazas externas e internas relacionadas con terrorismo y espionaje enemigo.

El Tren de Aragua, desarticulado

El presidente Nicolás Maduro, durante la inauguración de la Academia de Servicios de Policías de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ofreció a los países vecinos establecer programas de cooperación policial y lucha contra el crimen organizado. Aseguró que Venezuela ha construido un sistema policial profesional, “científico y ejemplar” que está a disposición de otras naciones para intercambio de información de operaciones conjuntas