No se encontrarán con un país desprevenido: ministro de Relaciones Interiores
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 16
Caracas. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró ayer que ante la amenaza del gobierno de Estados Unidos de atacar militarmente a la república bolivariana, al pueblo no le espera otra cosa sino una gran victoria.
“Venimos de cuatro meses intensos de amenazas, de terrorismo sicológico contra el pueblo, y aun así este pueblo se ha levantado en cada situación, en cada momento, sin temor, sin pesimismo, por el contrario, lo ha hecho con una convicción total de que vamos por el camino correcto”, afirmó durante el acto de juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales (CCBI, estructuras que conforman las nuevas bases del partido de la revolución).
Cabello advirtió a quienes planean agredir a Venezuela para provocar un cambio de régimen, que en el país el liderazgo político encabezado por el presidente Nicolás Maduro ha procurado prepararse para el paso de la lucha no armada a la lucha armada, así que no se encontrarán un país desprevenido. También aseguró que, de atreverse a una intervención militar, deben tener muy claro que “no será una cosa de 48 horas o tres días o un mes”. Y remató: “Si no se meten con nosotros, perfecto. Si se meten con nosotros, pues aquí estamos”.
Se ha entrenado a 5 mil 600 combatientes
Ayer se llevó a cabo el acto de juramentación y condecoración del Contingente Septiembre 2025 del personal de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el Fuerte Tiuna, principal complejo militar de Caracas.
Durante la actividad, el comandante del Batallón de Custodia Nº 3, Gabriel Alejandro Rendón Vilches, informó que 5 mil 600 combatientes han sido entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria “en perfecta fusión policial-militar-popular de hombres y mujeres que demostrarán al mundo entero que Venezuela se respeta”. Además, señaló que por ninguna circunstancia permitirán “la invasión de ningún imperio” en el territorio venezolano.
La GHP es la escolta oficial del presidente de la República y la DGCIM se encarga de operaciones especiales de respuesta a amenazas externas e internas relacionadas con terrorismo y espionaje enemigo.
El Tren de Aragua, desarticulado
El presidente Nicolás Maduro, durante la inauguración de la Academia de Servicios de Policías de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ofreció a los países vecinos establecer programas de cooperación policial y lucha contra el crimen organizado. Aseguró que Venezuela ha construido un sistema policial profesional, “científico y ejemplar” que está a disposición de otras naciones para intercambio de información de operaciones conjuntas
Destacó que los organismos de seguridad de Venezuela han vencido a todas las bandas criminales, y señaló los casos del Tren de Aragua, desarticulado y desaparecido en el país, así como el Tren del Llano, la banda de Wuilexis en Petare, o la del Koki en la Cota 905 en Caracas. Todas esas organizaciones conformaban lo que se vino a llamar “megabandas”, pues lograron acumular en algunos casos hasta 200 integrantes y se dedicaban al secuestro, extorsión y tráfico de armas y estupefacientes.
Estas declaraciones se insertan en un contexto en que Estados Unidos ha reiterado su amenaza a Venezuela, a la que acusa de “enviar criminales y vaciar sus cárceles”, según palabras del propio presidente Donald Trump.
Asimismo, los más de 20 ataques cinéticos a lanchas en el Caribe ejecutados por militares estadunidenses adscritos al Comando Sur, han sido justificados por la Casa Blanca como combate al crimen organizado.
Venezuela demuestra así que las pretensiones estadunidenses de intervenir en el hemisferio con el pretexto de la lucha contra la delincuencia no hacen sino enmascarar su intención de establecer un control geopolítico en la región por medio de la vieja estrategia de cambios de régimen.
Murió de un infarto opositor detenido por corrupción
Este sábado se conoció la noticia de la muerte de Alfredo Díaz, ex gobernador del estado Nueva Esparta y dirigente de Acción Democrática, quien se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas bajo investigaciones por corrupción y financiamiento ilícito.
Según informan sus familiares en redes sociales, Díaz sufría una condición cardiaca y de allí se habría derivado su fallecimiento.
Dirigentes de la oposición más extremista, como Leopoldo López y Antonio Ledezma, han comenzado a instrumentalizar políticamente la muerte de Díaz al decir que se trata de una muerte del “régimen de Nicolás Maduro”, aunque todo apunta a que se trata de una muerte natural. Anoche. el gobierno de Venezuela confirmó que falleció de un infarto.
La dirigente de la oposición, María Corina Machado, quien ha afirmado en múltiples alocuciones, entrevistas en medios y publicaciones en redes sociales que está “en la clandestinidad”, habría confirmado que viajará a Oslo, capital de Noruega, para recibir el miércoles 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz, que le fue conferido este año en medio de críticas por tratarse de una persona que sistemáticamente, durante años, ha promovido la guerra y la intervención militar contra su propio país.
“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, afirmó Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Noruego del Nobel.