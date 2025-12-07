Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 22

Guadalajara, Jal., Autoridades tradicionales de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo Azqueltan, del municipio de Villa Guerrero, utilizaron el foro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para exponer ante medios nacionales e internacionales el estado de indefensión en que el se encuentran en Jalisco.

Denunciaron las agresiones sufridas a lo largo de 10 años y que han tenido punto culminante el homicidio de su líder agrario, Marcos Aguilar Rosas, el 26 de noviembre, así como las lesiones por arma de fuego contra Gabriel Aguilar Rosas, hermano del finado, quien sigue hospitalizado.

Mario González de la Cruz y Ramiro Reyes Márquez, representantes de Azqueltan, precisaron que el crimen contra el representante fue premeditado y “busca exterminar la organización comunal para apropiarse de miles de hectáreas”, luego que la comunidad inició la solicitud de titulación de tierras ancestrales en 2015, lo que desató las agresiones de caciques, protegidos por autoridades municipales y estatales.

Testigos de las agresiones perpetradas el 26 de noviembre, señalaron a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, y a Víctor Hugo Pérez como presuntos atacantes directos. Estas personas han participado en anteriores actos de violencia y desapariciones sin que las autoridades estatales o municipales actúen.