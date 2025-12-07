Lupita Gámez

Debate Sinaloa

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 22

Ahome, Sin., La incertidumbre persiste entre productores temporaleros de frijol yurimuni del municipio de Ahome porque no han tenido una resolución sobre la comercialización del grano luego de un encuentro que sostuvieron la reciente semana en la Ciudad de México con autoridades federales, informó Ramón Parra, productor de la comunidad de Bolsa de Tosalibampo.

Advirtió que de no obtener una solución en breve, volverán a reunirse los campesinos el próximo lunes a fin de determinar qué acciones emprender.

“El plazo fue el jueves, ese día se hizo la junta en (Ciudad de) México y quedó abierta porque no se pudo terminar. El viernes, el secretario de Agricultura y Ganadería del estado (Ismael Bello) y el gobernador (Rubén Rocha Moya) se regresaron y hoy sábado (ayer) seguimos esperando respuesta”, externó.

El tema, que es específicamente la adquisición del producto, se encuentra sobre la mesa de las autoridades y están a la espera de que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) defina si establecerá el esquema de compra para los productores locales.

Explicó que de no concretarse la apertura del centro de acopio por Segalmex, el gobierno estatal propuso adquirir cerca de 500 toneladas de frijol.

Analizan nueva protesta en la caseta

“Si no hay respuesta, la tercera opción es volver a tomar la caseta, porque si a nosotros nos va a llevar la fregada cuando sembremos, pues también vamos a dejar pasar gratis los carros”, advirtió.