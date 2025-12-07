▲ Mientras el grano se acumula en bodegas, campesinos lamentan que las empresas no paguen el precio justo. Foto José Carlo González / Archivo

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 22

A más de un mes del acuerdo con el gobierno federal, productores de maíz del Bajío acusaron a la industria de incumplir el compromiso de comprarles el grano, que suma 2 millones de toneladas acumuladas en los centros de acopio.

“Hay un convenio con Maseca y con otros industriales; tenemos ya los centros de acopio llenos y nos dicen: ‘sí lo pago a 5 mil 200, como quedé con el gobierno, pero ahora no me interesa comprar’”, señaló Mauricio Pérez, productor guanajuatense.

En entrevista, indicó que sin el comprobante de comercialización no pueden recibir el apoyo gubernamental de 950 pesos por tonelada de maíz, que se pactó a finales de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y se estimó que comenzaría la primera semana de noviembre.

En total se pagarían 6 mil 150 pesos por tonelada del grano a agricultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

“Estamos en la tramitología (para acceder al apoyo) y por finalizar la cosecha, pero para acceder a los 950 pesos necesitamos que la industria nos compre el maíz para concluir el trámite. Por eso estamos urgiendo a que ya compren”, subrayó.

A su vez, Pavel Guerrero, productor de Jalisco, consideró que la negativa de los industriales harineros a comprarles el maíz es “represalia” por las movilizaciones que realizaron en octubre, a partir de las cuales se detonaron más protestas de agricultores de otros estados.