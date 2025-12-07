Falla convenio para mejorar precio
Productores se quejan: ahora tienen 2 millones de toneladas almacenadas
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 22
A más de un mes del acuerdo con el gobierno federal, productores de maíz del Bajío acusaron a la industria de incumplir el compromiso de comprarles el grano, que suma 2 millones de toneladas acumuladas en los centros de acopio.
“Hay un convenio con Maseca y con otros industriales; tenemos ya los centros de acopio llenos y nos dicen: ‘sí lo pago a 5 mil 200, como quedé con el gobierno, pero ahora no me interesa comprar’”, señaló Mauricio Pérez, productor guanajuatense.
En entrevista, indicó que sin el comprobante de comercialización no pueden recibir el apoyo gubernamental de 950 pesos por tonelada de maíz, que se pactó a finales de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y se estimó que comenzaría la primera semana de noviembre.
En total se pagarían 6 mil 150 pesos por tonelada del grano a agricultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
“Estamos en la tramitología (para acceder al apoyo) y por finalizar la cosecha, pero para acceder a los 950 pesos necesitamos que la industria nos compre el maíz para concluir el trámite. Por eso estamos urgiendo a que ya compren”, subrayó.
A su vez, Pavel Guerrero, productor de Jalisco, consideró que la negativa de los industriales harineros a comprarles el maíz es “represalia” por las movilizaciones que realizaron en octubre, a partir de las cuales se detonaron más protestas de agricultores de otros estados.
Los centros de acopio tienen almacenadas 500 mil toneladas de maíz en Guanajuato, un volumen similar en Michoacán, y entre 700 mil y un millón de toneladas, en Jalisco, además de Querétaro.
Guerrero advirtió que este panorama podría agudizarse, ya que la producción del Bajío rondará las 4.5 millones de toneladas al cierre del ciclo.
Los industriales sólo esperan comprar 1.4 millones, por lo que 3 millones de toneladas del grano quedarían sin comercializar.
Lamentaron que las autoridades federales “no hayan intervenido” para que los empresarios cumplan con su compromiso de comprar el maíz, y adelantaron que la siguiente semana regresarán a tratar la problemática con la Sader.
También expondrán que, en los pocos casos en los que les están comprando el grano, lo pagan por debajo de los 5 mil 200 pesos pactados por tonelada.
Guerrero mencionó que tienen copias de facturas de compra de entre 4 mil 700 y 5 mil 100 pesos por tonelada, y se las han enviado a Héctor Arronte, encargado de la Coordinación General de Comercialización y Financiamiento de la Sader, y a Emeterio Carlón Acosta, Director General Regional Noroeste de la Secretaría de Gobernación, pero no han obtenido respuesta.