Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 21

Nuevo Laredo, Tamps., La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social (SRHDS) presentó la actualización del Semáforo del Cuidado del Agua en Tamaulipas, en el que destacó que los municipios de la frontera norte continúan en color rojo debido a la crítica situación hídrica que afecta a la Cuenca del Río Bravo.

Raúl Quiroga Álvarez, titular de la secretaría, informó en la 23 Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación que la zona norte enfrenta condiciones desde anormalmente seco hasta sequía moderada, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua.

Explicó que en la Cuenca del Río Bravo las presas internacionales registran apenas 204.6 millones de metros cúbicos, muy por debajo de los 300 millones requeridos para la estabilidad en el suministro.

Por ello, los municipios de Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo se mantienen en el nivel de mayor alerta.