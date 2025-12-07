▲ Los agricultores criticaron el trabajo de los legisladores, a quienes llamaron “traidores”. En la imagen, el bloqueo en Mexicali. Foto Antonio Heras

Antonio Heras e Irene Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 21

Usuarios del agua del río Colorado, así como agricultores y ganaderos del Valle de Mexicali, en Baja California, mantuvieron ayer el segundo día de bloqueo a la garita internacional de Mexicali-Calexico, en protesta por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el cual dijeron continuarán hoy hasta que se reúnan con la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como tienen programado.

La Conagua, en tanto, informó que “el encuentro se hará con el propósito de atender y revisar las distintas acciones derivadas de la reciente aprobación de la citada reforma”.

En el plantón, los activistas estacionaron trilladoras, tractores y maquinaria diversa para labores del campo. En el lugar permanecen un centenar de agricultores que criticaron el trabajo de senadores y diputados, a quienes llamaron traidores, incluido el legislador Armando Samaniego, ex secretario estatal del Agua.

La inconformidad de los productores se debe a que en las modificaciones aprobadas por Morena y sus aliados se omitieron sus propuestas y consideraciones para el Distrito de Riego 014 que corresponde a Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora.