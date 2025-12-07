Usuarios tienen audiencia con autoridades para exponer su oposición a la nueva legislación de abasto hídrico
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 21
Usuarios del agua del río Colorado, así como agricultores y ganaderos del Valle de Mexicali, en Baja California, mantuvieron ayer el segundo día de bloqueo a la garita internacional de Mexicali-Calexico, en protesta por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el cual dijeron continuarán hoy hasta que se reúnan con la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como tienen programado.
La Conagua, en tanto, informó que “el encuentro se hará con el propósito de atender y revisar las distintas acciones derivadas de la reciente aprobación de la citada reforma”.
En el plantón, los activistas estacionaron trilladoras, tractores y maquinaria diversa para labores del campo. En el lugar permanecen un centenar de agricultores que criticaron el trabajo de senadores y diputados, a quienes llamaron traidores, incluido el legislador Armando Samaniego, ex secretario estatal del Agua.
La inconformidad de los productores se debe a que en las modificaciones aprobadas por Morena y sus aliados se omitieron sus propuestas y consideraciones para el Distrito de Riego 014 que corresponde a Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora.
Debido al bloqueo, los tractocamiones afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se dirigen a las garitas internacionales de San Luis Río Colorado, Sonora, así como a Tecate y Tijuana, Baja California.
Suspenden protesta en Costa Rica, Sinaloa
En Sinaloa, un grupo de 40 productores agrícolas liberó la caseta Costa Rica, ubicada en la autopista Mazatlán-Culiacán, y permitieron el tránsito de vehículos sin pagar peaje en protesta por el incumplimiento de pagos del gobierno federal a las cosechas de maíz y trigo, así como por la aprobación de la legislación en materia hídrica.
Edmundo Díaz, representante del comisariado Corazón, de Costa Rica, señaló que la movilización obedece a varias problemáticas que afectan al sector; aunque la principal es la ausencia de respuesta a la demanda de un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz para el ciclo 2025-2026.
Natividad López García, representante del ejido Valdez Quintero, indicó que mantendrán la caseta liberada “hasta que tengan nuevas disposiciones de sus compañeros”.