“Faltó consulta a pueblos indígenas”
Denuncia la IP que las protestas les siguen causando daños millonarios
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 21
Chihuahua, Chih., El Congreso del estado de Chihuahua promoverá una controversia constitucional en contra de la nueva Ley General de Aguas bajo el argumento de que la referida legislación se aprobó sin consulta previa a pueblos indígenas y es violatoria de la autonomía municipal, respecto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento.
Una mayoría de 13 diputados del PAN y tres diputados del PRI votaron a favor de un punto de acuerdo para exhortar a que gobiernos municipales presenten la impugnación, por una supuesta omisión de la consulta previa e informada a pueblos indígenas, ya que la Ley General de Aguas les impacta en sus sistemas comunitarios de abasto, regulados por el artículo 43 de la propia ley.
También solicitaron que los ayuntamientos cuestionen la violación a su autonomía y a su capacidad de proveer servicios públicos de agua potable, un área donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha reconocido interés legítimo en resoluciones pasadas.
En tanto, líderes empresariales informaron que los bloqueos que realizaron agricultores en las aduanas de los puentes fronterizos de Ciudad Juárez los días miércoles, jueves y viernes pasados, así como durante cuatro días de la semana anterior, dejaron 38 mil cargas de tráileres varados y afectación económica de al menos mil 450 millones de dólares.
“Calculamos 28 mil cargas que se afectaron la última semana de noviembre y, pese a la ayuda de las aduanas que el fin de semana pasado extendieron sus horarios quedaban 20 mil sin exportar; esta semana volvieron a parar, atrasando otras 18 mil cargas”, manifestó Manuel Sotelo Suárez, representante de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en Ciudad Juárez, en conferencia.
El rezago de las exportaciones tardará 10 días en normalizarse, mientras algunas maquiladoras ya dirigieron sus tráileres a cruces fronterizos alternos, como Nogales y Nuevo Laredo, aumentando sus costos de transporte.
“Nuestra ciudad se encuentra en un estado de emergencia productiva. La interrupción en la cadena de suministros está provocando un daño económico que ya no se puede ignorar. Hay pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares”, estimó Isela Molina Alcay, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad Juárez detalló que los bloqueos carreteros y aduanales provocaron afectación de mil 450 millones de dólares en exportaciones detenidas, así como pérdidas de 25.8 millones de dólares por hora durante los cierres.
El comercio local enfrentó escasez temporal de productos esenciales, y proveedores de maquiladoras registraron hasta 20 por ciento de sus órdenes de compra detenidas.
El sindicato patronal advirtió que, de presentarse nuevamente los bloqueos, las maquiladoras iniciarán paros técnicos, comprometiendo entre 150 y 200 millones de pesos diarios en sueldos y salarios.