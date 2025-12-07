Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 21

Chihuahua, Chih., El Congreso del estado de Chihuahua promoverá una controversia constitucional en contra de la nueva Ley General de Aguas bajo el argumento de que la referida legislación se aprobó sin consulta previa a pueblos indígenas y es violatoria de la autonomía municipal, respecto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

Una mayoría de 13 diputados del PAN y tres diputados del PRI votaron a favor de un punto de acuerdo para exhortar a que gobiernos municipales presenten la impugnación, por una supuesta omisión de la consulta previa e informada a pueblos indígenas, ya que la Ley General de Aguas les impacta en sus sistemas comunitarios de abasto, regulados por el artículo 43 de la propia ley.

También solicitaron que los ayuntamientos cuestionen la violación a su autonomía y a su capacidad de proveer servicios públicos de agua potable, un área donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha reconocido interés legítimo en resoluciones pasadas.

En tanto, líderes empresariales informaron que los bloqueos que realizaron agricultores en las aduanas de los puentes fronterizos de Ciudad Juárez los días miércoles, jueves y viernes pasados, así como durante cuatro días de la semana anterior, dejaron 38 mil cargas de tráileres varados y afectación económica de al menos mil 450 millones de dólares.

“Calculamos 28 mil cargas que se afectaron la última semana de noviembre y, pese a la ayuda de las aduanas que el fin de semana pasado extendieron sus horarios quedaban 20 mil sin exportar; esta semana volvieron a parar, atrasando otras 18 mil cargas”, manifestó Manuel Sotelo Suárez, representante de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en Ciudad Juárez, en conferencia.