Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 20

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), en Puerto Vallarta, Jalisco disparó para incapacitar a un civil que se presentó en el acceso de esa instalación naval “solicitando información y, de manera inesperada, mostró un objeto con características similares a un arma de fuego, amenazando al personal” adscrito a la décima segunda Zona Naval.

Los hechos fueron registrados en un video que circula en redes sociales, y la Semar indicó: “este sábado se registró un incidente al exterior de la guardia en prevención de este mando naval”.

Despliegan protocolo de seguridad

Cuado el civil se negó a dejar su arma de fuego, “de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos, desplegando personal de la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones y salvaguardar la integridad del propio individuo, del personal naval y de la ciudadanía.