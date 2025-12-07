Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 20
Personal de la Secretaría de Marina (Semar), en Puerto Vallarta, Jalisco disparó para incapacitar a un civil que se presentó en el acceso de esa instalación naval “solicitando información y, de manera inesperada, mostró un objeto con características similares a un arma de fuego, amenazando al personal” adscrito a la décima segunda Zona Naval.
Los hechos fueron registrados en un video que circula en redes sociales, y la Semar indicó: “este sábado se registró un incidente al exterior de la guardia en prevención de este mando naval”.
Despliegan protocolo de seguridad
Cuado el civil se negó a dejar su arma de fuego, “de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos, desplegando personal de la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones y salvaguardar la integridad del propio individuo, del personal naval y de la ciudadanía.
“Tras reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud y entregara el objeto, el civil continuó con conducta agresiva, por lo que el personal actuó conforme al manual del uso de la fuerza, aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes” (herirlo para evitar que agrediera o lesionara a algún marino).
La Semar puntualizó que una vez controlada la situación, se brindó apoyo médico con personal de sanidad naval y el individuo fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.
“Se notificó de los hechos a la Fiscalía General de la República y a las autoridades municipales competentes, con quienes se colaborará para el debido esclarecimiento de los hechos”, expuso la secretaría.