Patricia Vázquez y Gustavo Castillo

Corresponsal y Reportero

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 20

Cancún, QR., Emilio Alejandro N, El H o El Danone, considerado jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona norte del estado, fue capturado en una operación entre efectivos de las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana estatal.

El indiciado, presuntamente implicado en delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, operaba principalmente en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres, informaron autoridades.

Además, lideraba de “manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG, mediante una célula delictiva de nombre Deltas: Operativa Jaguar, a la cual, en semanas recientes, le fueron confiscadas armas y equipo táctico con su logotipo y letras”.

En la descripción del arresto, el reporte policial señala que en recorridos de vigilancia, los elementos policiales observaron a dos hombres que intercambiaban bolsitas transparentes que contenían hierba con las características similares a la mariguana en un vehículo estacionado que tenía la cajuela abierta, en la avenida José López Portillo, del municipio de Benito Juárez.