Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 20
Cancún, QR., Emilio Alejandro N, El H o El Danone, considerado jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona norte del estado, fue capturado en una operación entre efectivos de las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana estatal.
El indiciado, presuntamente implicado en delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, operaba principalmente en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres, informaron autoridades.
Además, lideraba de “manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG, mediante una célula delictiva de nombre Deltas: Operativa Jaguar, a la cual, en semanas recientes, le fueron confiscadas armas y equipo táctico con su logotipo y letras”.
En la descripción del arresto, el reporte policial señala que en recorridos de vigilancia, los elementos policiales observaron a dos hombres que intercambiaban bolsitas transparentes que contenían hierba con las características similares a la mariguana en un vehículo estacionado que tenía la cajuela abierta, en la avenida José López Portillo, del municipio de Benito Juárez.
Uno de los sospechosos huye al verse descubierto
Al verse descubiertos, uno de los sujetos huyó, mientras el otro (Emilio Alejandro N) fue revisado y le decomisaron una mochila, 64 bolsitas con sustancia con las características de la mariguana, 23 empaques con fragmentos sólidos cristalinos similares al crystal y 19 con polvo blanco semejante a la cocaína.
El reporte policial especifica que al detenido también se le confiscó un arma de fuego tipo corta marca Glock negra 9 mm, un cargador negro, 12 cartuchos de 9 mm, un vehículo Kia gris, 300 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones, así como cuatro teléfonos celulares.
El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, por lo que en las próximas horas conocerá su situación jurídica y, en su caso, los delitos que la autoridad le impute.