La FGR investiga terrorismo
La explosión deja 5 muertos y 5 heridos en la comunidad michoacana
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 20
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investigará como acto de terrorismo el ataque cometido contra una base de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, donde estalló un vehículo con explosivos que dejó un saldo de cinco personas muertas y cinco lesionadas.
El Ministerio Público federal precisó que ayer a las 11:40 horas detonó un automotor sobre la avenida Rayón, colonia Centro, de dicha demarcación, frente a la base policial.
La FGR precisó que “inició carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo (…) derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal”. Refirió que en esta indagatoria participan las fiscalías Especializada de Control Regional, la Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
En los años recientes sólo un caso ha sido considerado terrorista en el país y se trató de la agresión con granadas perpetrada en los festejos del 15 de septiembre en el zócalo de Morelia, en 2008.
La Fiscalía General del estado (FGE) detalló que en el sitio se localizó la camioneta siniestrada con los restos de dos personas; mientras ocho integrantes de la policía comunitaria resultaron heridos, y tres de ellos perecieron cuando recibían atención médica.
El gabinete de seguridad federal dijo que trabaja de manera coordinada con autoridades de Michoacán para esclarecer y detener a los responsables del ataque.
La explosión sacudió al poblado de Coahuayana, Michoacán, ubicado a unos 40 kilómetros de Tecomán, Colima, donde autoridades reportaron daños en el servicio eléctrico, en viviendas y en al menos cinco vehículos estacionados.
El secretario de gobierno estatal, Raúl Zepeda, explicó que las ocho personas lesionadas fueron trasladadas en helicópteros de los gobiernos federal y estatal a Morelia para su atención en hospitales de alta especialidad. Ni las personas fallecidas ni las heridas habían sido identificadas hasta anoche.
Asimismo, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de Seguridad Pública estatal reforzaron la vigilancia en la zona.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, publicó en su cuenta de X: “en coordinación con autoridades federales activamos de inmediato los servicios de emergencia por tierra y aire para el rápido traslado de las personas lesionadas en Coahuayana”.
Hasta el cierre de la edición las autoridades no habían identificado al individuo o grupo delincuencial responsable del ataque y ninguna organización se lo había atribuido.
De acuerdo con fuentes policiales del estado, en esta región de la Sierra Costa operan al menos dos grupos delictivos locales, y desde hace más de una década las incursiones del cártel Jalisco Nueva Generación son cada vez más frecuentes; la mayoría han sido en los municipios de Chinicuila y Aquila, limítrofes con Colima.
El 25 de agosto de 2024 ocho guardias comunitarios de Coahuayana, de entre 20 y 26 años, fueron emboscados y asesinados por un grupo armado en la parte norte del municipio.
Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el pasado 1° de noviembre, los gobiernos federal y estatal implementaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a fin de erradicar la violencia en la entidad.
Sobre la categoría dada al ataque de ayer, sólo el ataque en Morelia la noche del 15 de septiembre de 2008 había sido considerado terrorismo; tuvo un saldo de ocho personas muertas y más de 120 heridas.
En este caso, hubo tres detenidos, presuntos integrantes del grupo criminal Los Zetas, que fueron absueltos tras siete años de permanecer presos acusados de los delitos de delincuencia organizada, terrorismo, posesión de material de uso exclusivo del Ejército, homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. Salieron libres luego de demostrar que habían sido torturados para confesar culpa.
En tanto, según fuentes ministeriales, otro antecedente de este tipo, tuvo lugar el 1° de mayo de 1984, cuando un hombre lanzó dos bombas molotov contra el balcón presidencial de Palacio Nacional. El entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), presenciaba el desfile obrero. Lo sucedido dejó varias personas lesionadas.