▲ Varios vehículos e inmuebles aledaños resultaron afetados por la explosión frente a la base de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana. Foto La Jornada

Ernesto Martínez, Marco Duarte y Gustavo Castillo,

Corresponsal, Especial para La Jornada Y Reportero

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 20

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investigará como acto de terrorismo el ataque cometido contra una base de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, donde estalló un vehículo con explosivos que dejó un saldo de cinco personas muertas y cinco lesionadas.

El Ministerio Público federal precisó que ayer a las 11:40 horas detonó un automotor sobre la avenida Rayón, colonia Centro, de dicha demarcación, frente a la base policial.

La FGR precisó que “inició carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo (…) derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal”. Refirió que en esta indagatoria participan las fiscalías Especializada de Control Regional, la Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

En los años recientes sólo un caso ha sido considerado terrorista en el país y se trató de la agresión con granadas perpetrada en los festejos del 15 de septiembre en el zócalo de Morelia, en 2008.

La Fiscalía General del estado (FGE) detalló que en el sitio se localizó la camioneta siniestrada con los restos de dos personas; mientras ocho integrantes de la policía comunitaria resultaron heridos, y tres de ellos perecieron cuando recibían atención médica.

El gabinete de seguridad federal dijo que trabaja de manera coordinada con autoridades de Michoacán para esclarecer y detener a los responsables del ataque.

La explosión sacudió al poblado de Coahuayana, Michoacán, ubicado a unos 40 kilómetros de Tecomán, Colima, donde autoridades reportaron daños en el servicio eléctrico, en viviendas y en al menos cinco vehículos estacionados.

El secretario de gobierno estatal, Raúl Zepeda, explicó que las ocho personas lesionadas fueron trasladadas en helicópteros de los gobiernos federal y estatal a Morelia para su atención en hospitales de alta especialidad. Ni las personas fallecidas ni las heridas habían sido identificadas hasta anoche.

Asimismo, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de Seguridad Pública estatal reforzaron la vigilancia en la zona.