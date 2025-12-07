▲ Sir Michael Caine hizo una inusual aparición en el Festival de Cine del Mar Rojo para ser homenajeado por su trayectoria. Vin Diesel le entregó el premio. “He tenido la suerte de poder llamarlo amigo”, dijo la estrella de acción, describiendo a Michael como “un gigante... una leyenda que aún se las arregla para mantener la humildad”. Caine, de 92 años, interpretará el último papel de su carrera en la secuela de El Último Cazador de Brujas. Foto Ap