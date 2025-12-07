The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 9

Netflix dijo el viernes que había acordado comprar el negocio de estudios de cine y televisión de Warner Bros Discovery en un acuerdo de 72 mil millones de dólares.

Sindicatos que representan a escritores de cine, televisión, radio y medios en línea, emitieron una declaración conjunta pidiendo que se detenga el acuerdo.

Dijeron que eliminaría empleos, reduciría los salarios y empeoraría las condiciones de los trabajadores del entretenimiento.

El comunicado decía: “Que la compañía de streaming más grande del mundo se trague a uno de sus mayores competidores es lo que las leyes antimonopolio fueron diseñadas para prevenir. El resultado eliminaría empleos, reduciría los salarios, empeoraría las condiciones de todos los trabajadores del entretenimiento, aumentaría los precios para los consumidores y reduciría el volumen y la diversidad del contenido para todos los espectadores. Los trabajadores de la industria, junto con el público, ya se ven afectados por el férreo control que ejercen sólo unas pocas empresas poderosas sobre lo que los consumidores pueden ver en televisión, streaming y cines. Esta fusión debe ser bloqueada”.

El acuerdo se produjo tras una subasta en la que Netflix fue el favorito para comprar la empresa, propietaria de HBO, el servicio de streaming HBO Max y franquicias como Harry Potter y Batman.