Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 9
Netflix dijo el viernes que había acordado comprar el negocio de estudios de cine y televisión de Warner Bros Discovery en un acuerdo de 72 mil millones de dólares.
Sindicatos que representan a escritores de cine, televisión, radio y medios en línea, emitieron una declaración conjunta pidiendo que se detenga el acuerdo.
Dijeron que eliminaría empleos, reduciría los salarios y empeoraría las condiciones de los trabajadores del entretenimiento.
El comunicado decía: “Que la compañía de streaming más grande del mundo se trague a uno de sus mayores competidores es lo que las leyes antimonopolio fueron diseñadas para prevenir. El resultado eliminaría empleos, reduciría los salarios, empeoraría las condiciones de todos los trabajadores del entretenimiento, aumentaría los precios para los consumidores y reduciría el volumen y la diversidad del contenido para todos los espectadores. Los trabajadores de la industria, junto con el público, ya se ven afectados por el férreo control que ejercen sólo unas pocas empresas poderosas sobre lo que los consumidores pueden ver en televisión, streaming y cines. Esta fusión debe ser bloqueada”.
El acuerdo se produjo tras una subasta en la que Netflix fue el favorito para comprar la empresa, propietaria de HBO, el servicio de streaming HBO Max y franquicias como Harry Potter y Batman.
El convenio podría transformar aún más la industria establecida del cine y la televisión de Hollywood, que ya ha enfrentado una conmoción significativa en medio del rápido crecimiento del streaming.
Netflix informó que esperan mantener las operaciones actuales de Warner Bros y continuarán estrenando películas en los cines.
Mientras tanto, Equity, un sindicato de artes escénicas y entretenimiento de Reino Unido, enfatizó la importancia de mantener los estrenos de cine, así como de proteger los términos y condiciones de los trabajadores.
El gigante de streaming mencionó que pagará 27.75 dólares por acción a los inversores en el negocio de Warner Bros Discovery.
El acuerdo se cerrará después de que Warner Bros Discovery complete una propuesta de escisión de sus canales de cable, que incluyen CNN, TBS y TNT Sports en Reino Unido.
Como resultado, no se espera que el proceso se complete hasta al menos el tercer trimestre del próximo año.
Sin embargo, es probable que el acuerdo sea objeto de un importante escrutinio por parte de los reguladores de Estados Unidos y Europa.