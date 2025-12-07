▲ Fachada de la sala teatral con el anuncio de la última obra que se presentó en 2023. Foto Ana Mónica Rodríguez

▲ Las actrices Susana Alexander y Mariana Garza, en la presentación de la obra Yo madre, yo hija en 2006. Foto Yazmín Ortega Cortes

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 7

Ante la inminente demolición del Teatro Manolo Fábregas, en la colonia San Rafael, el Colegio de Productores, que encabeza Rebeca Moreno, propone “abrir una reflexión pública y apelar a empresarios culturales, legisladores, autoridades locales y al gobierno capitalino para impulsar mecanismos de protección, rescate y reconversión de inmuebles cuya vocación artística los convierta en patrimonio cultural” de la sociedad.

Del histórico teatro inaugurado en 1965 por María Félix, Moreno reconoce que, “conforme al artículo 156, fracción VII, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, la demolición del inmueble cumple con la normativa vigente, y que se trata de una propiedad privada cuyos dueños ejercen legítimamente sus derechos”.

Pero es de lamentar, dijo que “vaya a ser demolido un recinto emblemático de la tradición escénica del país. Este espacio fue fruto del trabajo, la visión y la dedicación de Manolo y Fela Fábregas, quienes lo consolidaron como un referente cultural y legado invaluable para la ciudadanía y de quienes visitan nuestra ciudad”.

Puntualizó: “En muchos países, los teatros cuentan con figuras legales de salvaguarda que garantizan su preservación; incluso, cuando se autoriza su demolición, se exige la construcción de un nuevo espacio de características semejantes que asegure la continuidad de la vida cultural. Creemos que México debe avanzar hacia políticas similares para evitar la pérdida de recintos que forman parte de nuestra memoria teatral”.

Además, “una ciudad cuya vocación cultural es motor económico, turístico y de cohesión social requiere de teatros y espacios culturales vivos, que funcionen como lugares de encuentro, de identidad y de expresión artística. Su preservación no sólo honra nuestra historia: también garantiza nuestro futuro”.

Con esta situación, dijo Moreno, “finalmente se pierde un patrimonio, un valuarte y una sala de teatro que fue una apuesta para Fela y Manolo, pues levantar este recinto para espectáculos fue un gran sacrificio para ellos. En sus últimos días, platiqué con Fela, quien falleció hace siete años y dejó el teatro remodelado y casi nuevo”.

Refrendó: “siempre perder un teatro es terrible, pero hay veces que sucede, como recientemente con el Teatro República, debido a un daño estructural; también tras el sismo se perdieron muchas salas, pero la situación contrasta cuando se trata de un recinto que está recién remodelado, es funcional y tiene tanta tradición”.