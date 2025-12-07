Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 15

El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la participación del gobierno federal en el capital de industrias estratégicas no se aplica a las grandes empresas de defensa, como Boeing, Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman, dijo el sábado el jefe de la unidad de Defensa de Boeing, Steve Parker, al participar en el Foro Nacional de Defensa Reagan, un encuentro anual de la industria en Simi Valley, California. En agosto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que el gobierno de Trump estaba sopesando participaciones de capital en los principales contratistas de defensa.. En la imagen, un helicóptero Apache AH-64E fabricado por la empresa estadunidense.