Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 15

En la semana que comienza se darán a conocer reportes de la actividad industrial, de la construcción e inflación, entre otros. Los mercados estarán especialmente atentos al anuncio de política monetaria de Estados Unidos.

México

Lunes 8

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta anual de empresas constructoras con cifras preliminares de 2024; también dará a conocer el registro de la industria automotriz de vehículos ligeros durante noviembre de 2025.

Martes 9

El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de noviembre, la balanza comercial de octubre y el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados durante noviembre.