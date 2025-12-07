Economía
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 15

En la semana que comienza se darán a conocer reportes de la actividad industrial, de la construcción e inflación, entre otros. Los mercados estarán especialmente atentos al anuncio de política monetaria de Estados Unidos.

México

Lunes 8

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta anual de empresas constructoras con cifras preliminares de 2024; también dará a conocer el registro de la industria automotriz de vehículos ligeros durante noviembre de 2025.

Martes 9

El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de noviembre, la balanza comercial de octubre y el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados durante noviembre.

Miércoles 10

El Banco de México (BdeM) dará a conocer el reporte de estabilidad financiera de diciembre.

Jueves 11

EEl Inegi difundirá la encuesta de viajeros internacionales de octubre y cifras definitivas de líneas de pobreza durante noviembre.

Viernes 12

El Inegi reportará el indicador de la actividad industrial de octubre.

Estados Unidos

Miércoles 10

La Reserva Federal dará a conocer su decisión de política monetaria de su última reunión del año.

Fuentes: Inegi, BdeM,Banamex y Monex

