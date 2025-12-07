Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 15

Fráncfort. El Grupo Volkswagen tiene previsto invertir 160 mil millones de euros (186 mil millones de dólares) hasta 2030, anunció su director ejecutivo, Oliver Blume, lo que refleja un ajuste de cinturón, ya que el principal fabricante de automóviles de Europa se enfrenta a una grave crisis en sus dos mercados claves, China y Estados Unidos. El gasto total, actualizado anualmente como parte del plan quinquenal de inversiones de Volkswagen, se compara con 165 mil millones de euros para el periodo 2025-2029 y 180 mil millones para 2024-2028.