Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 15

En México el consumo dejó de crecer prácticamente mientras la economía se encuentra detenida. En este momento, las familias gastan cada peso de forma más cautelosa, pero tiendas de grandes descuentos, como 3B, avanzan a contracorriente y reportan un incremento en sus ventas.

Lo anterior, señalan analistas de consumo consultados por La Jornada, obedece a que estas cadenas pusieron en marcha una estrategia para entender al consumidor, darle beneficios y una opción real de ahorro. Son una alternativa atractiva ante la pérdida de poder adquisitivo de la población.

Estas tiendas, que originalmente estaban pensadas para un segmento de bajos ingresos, ahora reciben clientes de todos los estatus económicos. En zonas de alto poder adquisitivo cada vez hay más, y las familias salen de ellas los fines de semana con las bolsas llenas.

Al mismo tiempo, puntualizan los expertos, los programas sociales del gobierno dan impulso a estas tiendas, pues aunque con estos recursos pueden ir a cualquier supermercado, los consumidores buscan bajos precios.

Monitor del consumo

De acuerdo con cifras oficiales, al concluir el tercer trimestre del año, Tiendas 3B reportó un crecimiento en sus ventas de 36.7 por ciento y el número de establecimientos netos llegó a 131 en todo el territorio nacional.

En comparación, Walmart reportó que las ventas a mismas tiendas en México aumentaron 3.2 por ciento, las de Chedraui incrementaron 2.8 por ciento y las de La Comer 6.2 por ciento, según sus reportes correspondientes al periodo de julio a septiembre de 2025.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer esta semana que, en septiembre, el consumo privado, que resulta la manera más amplia de medir lo que compran las personas, se estancó luego de tres meses de avances mensuales, con una debilidad en todos sus componentes (bienes y servicios nacionales e importados).

Ayuda al bolsillo

Enrique González, director de servicio al cliente en Kantar México confirmó que el segmento de tiendas de grandes descuentos, como son las tiendas 3B “tienen un crecimiento significativo gracias a que han sabido capitalizar una situación compleja en beneficios muy claros al consumidor: dan un precio bajo y accesibilidad a una serie de productos que ayudan al bolsillo de los hogares.

“Ese es justamente el factor que detona a este tipo de canal: productos de la canasta básica a un buen precio, cercanía y un profundo entendimiento del consumidor. El auge de estas tiendas es particularmente interesante, porque permean en todos los niveles socioeconómicos; es decir, la población en general está buscando opciones que benefician su economía y encontrar un buen balance en la oferta de valor y precio en sus compras cotidianas.”

Comentó que, si bien es cierto que hay programas sociales en los que los consumidores tienen acceso a compras de todo tipo de tiendas de autoservicios o de conveniencia, los precios bajos de estas cadenas “permea aquí y, en general, a todo el comercio de cadena en México.