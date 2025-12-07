Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 15
En México el consumo dejó de crecer prácticamente mientras la economía se encuentra detenida. En este momento, las familias gastan cada peso de forma más cautelosa, pero tiendas de grandes descuentos, como 3B, avanzan a contracorriente y reportan un incremento en sus ventas.
Lo anterior, señalan analistas de consumo consultados por La Jornada, obedece a que estas cadenas pusieron en marcha una estrategia para entender al consumidor, darle beneficios y una opción real de ahorro. Son una alternativa atractiva ante la pérdida de poder adquisitivo de la población.
Estas tiendas, que originalmente estaban pensadas para un segmento de bajos ingresos, ahora reciben clientes de todos los estatus económicos. En zonas de alto poder adquisitivo cada vez hay más, y las familias salen de ellas los fines de semana con las bolsas llenas.
Al mismo tiempo, puntualizan los expertos, los programas sociales del gobierno dan impulso a estas tiendas, pues aunque con estos recursos pueden ir a cualquier supermercado, los consumidores buscan bajos precios.
Monitor del consumo
De acuerdo con cifras oficiales, al concluir el tercer trimestre del año, Tiendas 3B reportó un crecimiento en sus ventas de 36.7 por ciento y el número de establecimientos netos llegó a 131 en todo el territorio nacional.
En comparación, Walmart reportó que las ventas a mismas tiendas en México aumentaron 3.2 por ciento, las de Chedraui incrementaron 2.8 por ciento y las de La Comer 6.2 por ciento, según sus reportes correspondientes al periodo de julio a septiembre de 2025.
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer esta semana que, en septiembre, el consumo privado, que resulta la manera más amplia de medir lo que compran las personas, se estancó luego de tres meses de avances mensuales, con una debilidad en todos sus componentes (bienes y servicios nacionales e importados).
Ayuda al bolsillo
Enrique González, director de servicio al cliente en Kantar México confirmó que el segmento de tiendas de grandes descuentos, como son las tiendas 3B “tienen un crecimiento significativo gracias a que han sabido capitalizar una situación compleja en beneficios muy claros al consumidor: dan un precio bajo y accesibilidad a una serie de productos que ayudan al bolsillo de los hogares.
“Ese es justamente el factor que detona a este tipo de canal: productos de la canasta básica a un buen precio, cercanía y un profundo entendimiento del consumidor. El auge de estas tiendas es particularmente interesante, porque permean en todos los niveles socioeconómicos; es decir, la población en general está buscando opciones que benefician su economía y encontrar un buen balance en la oferta de valor y precio en sus compras cotidianas.”
Comentó que, si bien es cierto que hay programas sociales en los que los consumidores tienen acceso a compras de todo tipo de tiendas de autoservicios o de conveniencia, los precios bajos de estas cadenas “permea aquí y, en general, a todo el comercio de cadena en México.
“Todos los perfiles de edades y de nivel socioeconómico, están acudiendo a este canal. El asunto no es meramente para bajos ingresos, sino para todos los que quieren sentir que hacen una compra inteligente, evaluando a detalle la ecuación valor y precio.”
No se ven afectadas por la situación económica
Ariel Méndez, analista bursátil del banco Ve por Más (BX+) confirmó que en el país se ha observado una debilidad en el consumo privado desde el segundo trimestre, “pero gran parte del impacto es debido a la temporada de lluvias extraordinaria que tuvimos y que aún alcanzó parte de septiembre, lo que implica un menor tráfico de personas en las tiendas, calles y en eventos al aire libre”.
A esto, agregó “se suma el factor de menores remesas recibidas este año, como efecto de la debilidad laboral de los latinos en Estados Unidos, así como las políticas antiinmigrantes en ese país.
Sin embargo, argumentó, tiendas como 3B “han sido más defensivas a los efectos y, en particular, pueden ser favorecidas por una alternativa atractiva ante la pérdida de poder adquisitivo de la población, que busca mejores formas de diversificar su gasto”.
Explicó que, aunque la continuidad de los programas sociales del gobierno favorece la resiliencia del poder adquisitivo de las personas “en el comparativo anual no refleja un cambio significativo más allá del incremento del salario mínimo o del número de beneficiarios. El crecimiento en ventas de este tipo de tiendas retail, que están dirigidas a un segmento de la población de menores recursos, evidencia precisamente ese desplazamiento de la población a buscar productos con precios más atractivos”.
La voz del consumidor
Luis Eduardo López, de 45 años, fue entrevistado al salir de una Tienda 3B, y comentó lo siguiente:
“La verdad es que es barato y son productos buenos. Aunque la mayoría no son de marcas reconocidas salen buenos. Por ejemplo, el papel de baño es más grueso y económico, y la leche, aunque no es de marca, sabe rica. Yo he venido aquí a la tienda y hasta salgo con un regalito para mi hija, eso sí, que pongan un piso más decente porque parece que estoy en la obra negra.”
Alejandro Herrera, de 33 años, señaló lo siguiente:
“Esta tienda me queda más cerca de mi casa, es barata, tiene calidad, tiene buenos productos. A la semana puedo ir de 2 a 3 veces y me gasto alrededor de 100 pesos, casi nunca pasa de ese precio. Mi consejo es: vayan porque los productos son accesibles y de buena calidad.”
César Casas, de 29 años, expuso:
“Es una opción buena para comprar cosas básicas y no tan básicas. Por donde vivo existen muchas y la verdad es que uno si se ahorra unos cuantos centavos. Me gusta ir al menos una vez a la semana para comprar unas paletas de hielo y lo que se me cruce.”