▲ Bomberos extinguen un incendio en el lugar de un ataque aéreo en la región de Volyn, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto Afp

a cerca del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea todavía no tomó una de las medidas con mayor poder para cambiar la situación en el terreno: usar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania a luchar contra el ejército ruso. Esa medida haría un gran aporte al futuro de Ucrania (y el de Europa).

Esta semana, el presidente francés Emmanuel Macron confirmó (t.ly/dwYCT) que en los próximos días, los países de la UE acordarán una solución para dar apoyo financiero a Ucrania. Dicho apoyo es cada vez más necesario, conforme Rusia sigue destruyendo infraestructuras civiles ucranias: viviendas y sistemas de generación y distribución de energía, calefacción y provisión de agua. Incluso si la guerra termina en 2026, y sin tener en cuenta los enormes costos de la reconstrucción –mucho más de 500 mil millones de dólares– (https://t.ly/JOeGQ), Ucrania necesitará en los próximos dos años unos 140 mil millones de dólares (entre otros fondos) como resultado de los efectos de la guerra en su economía.

Ucrania sigue oponiendo una valiente resistencia que ha logrado en la práctica detener el avance de un invasor mucho más grande que ella. Las bajas rusas (entre muertos y heridos) superan el millón (https://t.ly/ZC8Xm); sin embargo, lo que ganó Rusia con semejante pérdida de vidas es relativamente poco (https://t.ly/kfSUO): territorios y poblaciones devastados, tierras arrasadas por algunos de los combates más encarnizados desde la Segunda Guerra Mundial y ahora sembradas de minas. Rusia no logró ninguno de los objetivos estratégicos originales por los que inició la guerra.

En febrero de 2022, poco después de la invasión rusa a gran escala, las instituciones financieras occidentales inmovilizaron 300 mil millones de dólares en activos del banco central ruso (en su mayoría títulos con pago de intereses). En octubre de 2024, los países del G-7 establecieron un programa de aceleración de ingresos extraordinarios (ERA, por sus siglas en inglés) para la provisión a Ucrania de préstamos financiados con los intereses de esos activos rusos congelados. En el marco de ese programa se han desembolsado hasta ahora unos 30 mil 900 millones de euros (35 mil 700 millones de dólares) (https://t.ly/mwwEB) de un total previsto de 45 mil millones de euros.

¿Y qué hay de los activos subyacentes inmovilizados en jurisdicciones europeas? Muchos ya vencieron y se convirtieron en efectivo, que Euroclear (la institución financiera belga tenedora de la mayor parte) ha ido colocando en una cuenta del Banco Central Europeo que devenga muy pocos intereses.

En una reunión reciente del Consejo de la UE se debatió el uso de esos activos para dar a Ucrania un “préstamo de reparación” por valor de 210 mil millones de euros, que sólo debería devolver si Rusia compensa a Ucrania por la destrucción que le causó. En la práctica, la única diferencia sería que Euroclear invertiría el efectivo en bonos de la Comisión con calificación AAA en vez de depósitos del BCE con calificación AAA. En principio, Rusia podría reclamar la titularidad de esos activos tras pagarle a Ucrania, de modo que el préstamo de reparación sería temporal y reversible.

Como ya hemos explicado (https://t.ly/J2OzZ), no hay riesgo de que esto se interprete como una “confiscación”. Ninguno de los efectos adversos predichos por los críticos de la inmovilización de activos y del programa ERA se materializó. El euro sigue siendo la segunda moneda más importante después del dólar, y las instituciones financieras europeas son un refugio seguro para inversores de todo el mundo.

Rusia creó la crisis de seguridad más grave en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pisoteando el derecho y las normas internacionales, mientras sus activos todavía gozan de la protección de las instituciones europeas. Si alguna justicia existe en el mundo, esta combinación es incompatible. No se puede atacar a Europa con interferencias al GPS (https://t.ly/kUZ4K), incendios provocados (https://t.ly/IMrmY), sabotajes (https://t.ly/qO5KL), ciberguerra y campañas de desinformación (todo eso orquestado por la inteligencia militar rusa) y al mismo tiempo disfrutar de la protección de las instituciones financieras y jurídicas europeas.